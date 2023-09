L'Ukraine refuse ces chars allemands pour une bonne raison

Un char Leopard 1 (archives): l'Allemagne veut livrer plus de 100 chars de combat à l'Ukraine. Image: www.imago-images.de

Une dizaine de chars allemands livrés à l'Ukraine présentent des défauts de taille et Kiev refuse donc de les réceptionner. Une situation pour le moins embarrassante pour les hauts dirigeants allemands.

Au printemps dernier, l'Allemagne a promis 100 chars Leopard 1 à l'Ukraine. Mais la livraison des anciens chars de combat semble connaître quelques difficultés. Selon le Spiegel, Kiev a signalé à l'état-major spécial du ministère de la Défense allemand qu'une série de dix chars Leopard 1 nécessitait d'importantes réparations.

Les défauts des chars de combat sont apparemment si importants que le gouvernement ukrainien a refusé de les réceptionner. Comme le pays ne dispose ni de techniciens formés ni de pièces de rechange, cela n'aurait pas de sens de transférer les chars en Ukraine.

Plusieurs chars sont déjà tombés en panne

Une équipe du ministère allemand de la Défense a entre-temps expertisé les chars Leopard en Pologne, comme l'écrit le Spiegel. Les chars ont apparemment été tellement usés lors de la formation de soldats ukrainiens, en Allemagne, ces dernières semaines qu'une remise en état s'impose.

En outre, l'armée ukrainienne avait déjà connaissance du problème; plusieurs chars de combat Leopard 1, remis à Kiev en juillet, sont tombés en panne en raison de défauts similaires.

Ce printemps, le gouvernement allemand a annoncé la livraison de 100 chars de combat de type Leopard 1A5 à l'Ukraine. Ces systèmes d'armes ont été retirés de l'armée allemande en 2003 et des centaines d'entre eux ont été stockés depuis. Parallèlement, la formation de soldats ukrainiens sur le Leopard 1 a débuté sur le terrain d'entraînement militaire de Klietz, au nord-est de l'Allemagne.

Quelle est la solution?

Le ministère de la Défense allemand n'a pas commenté la situation, malgré une interpellation du Spiegel. Les systèmes d'armes livrés à Kiev sont généralement mis en état de guerre en coopération avec l'Ukraine; en raison de la disponibilité limitée du personnel technique et des pièces de rechange, des retards peuvent survenir.

Boris Pistorius, le ministre allemand de la Défense. Image: keystone

Le ministère allemand de la Défense s'efforce de résoudre les problèmes le plus rapidement possible. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu suffisamment de techniciens ukrainiens formés pour effectuer de petites réparations sur le Leopard 1. Cela devrait désormais être renforcé en collaboration avec l'industrie. Les techniciens formés en Allemagne devront ensuite former à leur tour d'autres techniciens en Ukraine.

Sale coup pour les Allemands

Pour Boris Pistorius, ministre allemand de la Défense, ainsi que pour le chancelier Olaf Scholz, la nouvelle est désagréable. Le chef du gouvernement allemand a toujours justifié la longue durée de l'aide militaire allemande par la nécessité de préparer consciencieusement les livraisons. Or, cela ne semble pas avoir été le cas cette fois-ci.

La situation ne doit pas non plus arranger Boris Pistorius: mardi, le groupe de contact avec l'Ukraine s'est réunit à Ramstein, à l'ouest du pays, pour coordonner d'autres livraisons d'armes. Les défaillances des Leopard ne présentent pas l'aide allemande de manière très favorable.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder