Voici le point faible de la Russie en Crimée

L'Ukraine a de nouveau endommagé deux ponts en Crimée. Kiev parviendra-t-elle ainsi à couper les axes vitaux de la péninsule occupée par la Russie? Etat des lieux.

Tom Schmidtgen / t-online

C'est un trou énorme qui est béant depuis dimanche dans le tablier du pont de Tchonhar. La liaison entre le continent ukrainien et la Crimée est gravement endommagée. Et ce n'est pas la première: l'Ukraine ne cesse d'attaquer les infrastructures dans la partie de son territoire occupée par la Russie. Dernièrement, Kiev a déclaré avoir détruit «deux routes d'approvisionnement importantes pour les occupants russes».

Mais quelle est l'ampleur réelle des dégâts? Quelle est la stratégie militaire derrière tout cela? Et en combien de temps les Russes peuvent-ils réparer les ponts?

Que s'est-il passé en Crimée?

L'armée ukrainienne a attaqué, dimanche, deux ponts menant à la péninsule de Crimée. Selon le chef d'occupation de la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, Vladimir Saldo, le pont de Tchonhar, qui relie la Crimée au continent ukrainien, a été touché par une roquette et endommagé. La circulation a dû être bloquée.

Un peu plus au nord-est, près de Henitchesk, un pont a également été visé par plusieurs missiles, a écrit Saldo sur Telegram. Au total, les Ukrainiens auraient tiré douze projectiles en direction de la Crimée, rapporte l'Institute for the Study of War (ISW) en citant des sources russes. La défense aérienne russe aurait réussi à intercepter neuf missiles de croisière.

Le pont de Kertch avait été frappé en automne dernier. Image: watson

Les forces armées ukrainiennes ont revendiqué ces attaques quelques heures plus tard, ce qui est tout à fait inhabituel. Au cours des semaines précédentes, Kiev n'avait reconnu que plus tard, voire pas du tout, des attaques contre des ponts ou d'autres cibles en Crimée. Dans un premier temps, il n'a pas été possible de vérifier ces informations de manière indépendante.

Avec quoi l'Ukraine a-t-elle attaqué les deux ponts?

L'armée ukrainienne a probablement utilisé des missiles de croisière «Storm Shadow», rapporte l'ISW. Ces missiles de croisière ont une portée de 250 kilomètres et ont été développés par le Royaume-Uni, la France et l'Italie. La désignation française est «Scalp/EP». Ils sont tirés depuis des avions sur des cibles au sol. Les missiles sont équipés d'un système de guidage et de navigation. Ils permettent ainsi d'attaquer des cibles avec précision.

Le pont Henitschesk en Crimée: un trou béant dans la chaussée. Image: www.imago-images.de

Cette hypothèse n'a pas encore été confirmée. Mais le fait est que les Ukrainiens disposent depuis cet été de missiles de croisière «Storm Shadow» provenant de livraisons britanniques et françaises. Il est bien possible que ce système d'armes, contre lequel la défense antiaérienne russe ne peut apparemment pas faire grand-chose, ait également été utilisé ici.

Quelle est l'ampleur des dégâts sur les ponts de Crimée?

Les occupants russes ont certes dû interdire la circulation automobile sur les ponts, mais ceux-ci ne semblent que légèrement endommagés, écrit l'ISW dans une première analyse. Apparemment, l'attaque a également touché un gazoduc, dont la panne aurait affecté 20 000 personnes, selon la ZDF qui se réfère, elle, à Vladimir Saldo, le gouverneur pour Moscou de la région de Kherson.

Mais si les Ukrainiens avaient effectivement utilisé des missiles de croisière «Storm Shadow», les dégâts auraient pu être bien plus importants, estime Ralph Thiele, colonel à la retraite et président de la Société politico-militaire. «Cela indique que les armes ne sont pas encore utilisées de manière professionnelle», a-t-il déclaré:

«Sinon, les Ukrainiens auraient visé les piliers du pont et pas seulement la chaussée, car la remise en état aurait été beaucoup plus coûteuse»

Trou dans le pont de Tchonhar: les Ukrainiens attaquent les infrastructures russes. Image: www.imago-images.de

Le chef de l'équipage de Crimée, Sergueï Aksionov, a fait savoir que la réparation sur le pont de Tchonhar était déjà en cours, selon l'ISW. «Les Russes sont habitués à réparer rapidement les ponts», explique Ralph Thiele. Selon les autorités russes d'occupation de la Crimée, après les attaques, la circulation automobile vers la péninsule au nord était encore possible sur deux voies de communication avec le continent.

«On reconnaît à cela que les frappes posent de gros problèmes aux Russes», a en revanche déclaré Nico Lange, expert militaire et ancien chef de l'état-major de direction au ministère de la Défense allemand.

«Du point de vue militaire, il est logique de rendre la logistique plus difficile» Nico Lange

Lange souligne en plus: toute défaillance de l'infrastructure militaire entrave les voies d'approvisionnement russes. Le ravitaillement des positions de défense russes dans la région occupée du sud de l'Ukraine, Zaporijia, ainsi que dans la zone frontalière avec la région de Donetsk est particulièrement critique. Les troupes russes occupent une grande partie de la région depuis le début de l'invasion.

Quelle stratégie militaire se cache derrière cette attaque?

Le pont de Tchonhar est une route de ravitaillement importante pour l'armée russe, qui mène une invasion contre l'Ukraine depuis plus de 17 mois. Le pont a déjà été attaqué plusieurs fois cet été par les Ukrainiens dans le cadre de leur contre-offensive. Kiev veut libérer toutes les parties de son territoire national occupées par la Russie — et la Crimée, déjà annexée par Moscou en 2014, en fait partie.

L'utilité de ces attaques est controversée parmi les experts militaires. Mais «les Ukrainiens ont toujours réussi lorsqu'ils ont systématiquement entravé la logistique russe et attaqué le ravitaillement», explique l'expert militaire Lange. C'est ainsi que l'Ukraine a par exemple pu libérer le nord de Kiev. Plus les Russes sont lents à transporter les soldats et le matériel de guerre, plus les pénuries sont fréquentes.

«La Crimée est une énorme base de déploiement pour les forces armées russes. Si elle devient inutile à cause des problèmes logistiques, cela affaiblira considérablement les forces russes»

La logistique est le point faible des Russes. En raison du manque de ravitaillement en munitions, les tirs d'artillerie ont diminué dans certaines régions, explique Lange. Cela donne un avantage militaire aux Ukrainiens.

Le pont de Crimée près de Kertch: les travaux se poursuivent — le pont ne devrait ouvrir à la circulation qu'en novembre. Image: keystone

Le colonel à la retraite Ralph Thiele voit en revanche dans les attaques contre les ponts une nouvelle escalade de la guerre. Les Ukrainiens tenteraient de mener des attaques de plus en plus loin du front. «Je pense que c'est ambivalent», a déclaré Thiele. «Même si ces attaques font mal, leur portée est limitée». Pour lui, l'attaque actuelle est un «mélange d'émotions et de calculs» qui conduira à une nouvelle extension de la guerre.

Thiele ne pense pas que l'Ukraine puisse affaiblir durablement les voies d'approvisionnement des Russes. Une grande partie de la logistique passe de toute façon par le transport maritime. Toutefois, la Crimée est aussi une importante région de vacances. «Si les vacances sont annulées pour de nombreux Russes, ce n'est pas bon pour le moral de la population civile».

Traduit et adapté par Noëline Flippe