Les drones navals, la nouvelle arme rudimentaire mais très efficace de Kiev

Plusieurs indices et déclarations laissent penser que l'Ukraine a frappé lundi le pont de Crimée à l'aide de drones navals kamikazes. Ce n'est pas la première fois que Kiev utilise ces engins: voici ce que l'on sait.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le pont reliant la péninsule de Crimée au territoire russe a été endommagé, selon toute vraisemblance par deux explosions. Moscou a dénoncé une «attaque terroriste» organisée par Kiev, ce qu'une source ukrainienne anonyme a confirmé à l'AFP.

Ce responsable a en outre indiqué que l'assaut avait été mené avec des drones navals. C'est également l'hypothèse soulevée par plusieurs analystes. Les dégâts semblent en effet plus importants sur la partie inférieure du pont, ce qui laisse supposer que l'explosion s'est produite au-dessous de l'infrastructure.

Surtout, ce n'est pas la première fois que Kiev se sert de drones navals pour frapper des structures russes. La base navale de Sébastopol, en Crimée, a été par exemple la cible d'attaques répétées. L'une des plus éclatantes, le 29 octobre 2022, avait visé le Makarov, le vaisseau amiral de la flotte de la mer Noire.

Des engins très peu chers

Lors de cette attaque, Kiev avait pu tester ses tout nouveaux drones navals. Leur principe est très simple: il s'agit de petits bateaux télécommandés, remplis d'explosifs, qui foncent vers leur cible et explosent en la touchant. L'Ukraine avait lancé en novembre dernier une récolte de fonds pour en bâtir une flotte, diffusant dans cette occasion plusieurs informations à leur sujet.

On apprenait par exemple que ce drone fait 5,5 mètres de long, peut se déplacer à une vitesse maximale de 80 km/h et transporter jusqu'à 200 kilos d'explosifs. Son principal avantage réside pourtant ailleurs: son coût très limité, s'élevant à quelque 250 000 dollars.

A titre de comparaison, un drone turc Bayraktar TB2 coûte cinq millions de dollars, un seul missile anti-navire Harpoon 1,4, et son lanceur plus de 35, alors que le Iris-T SLM allemand a un prix de 160 millions de dollars.

Un jet ski

Il ne s'agit donc pas d'outils de haute technologie, mais ces drones peuvent avoir un impact psychologique important. En outre, tenter de les repousser mobilise des ressources qui ne peuvent plus être utilisées ailleurs, commente le Spiegel. Un spécialiste interrogé par le média allemand résume:

«Un jet-ski, une caméra, une boussole et des explosifs. On peut déjà faire beaucoup avec ça. Les Russes l'ont appris à leurs dépens» Fachmann Bruhns

Ce premier modèle n'est pas le seul drone naval développé par l'Ukraine, qui peut compter sur une série d'engins plus ou moins rudimentaires. L'un d'eux, utilisé dans une attaque à Sébastopol le 16 juillet, serait même un jet ski.

C'est ce qu'affirme l'expert maritime H. I. Sutton, sur la base d'images partagées par des sources russes. Le drone utilisé en octobre 2022 contenait déjà des pièces de jet ski, explique-t-il, mais sa coque était construite sur mesure. Ce dernier engin semble être un jet ski commercial très légèrement modifié. Selon le spécialiste, il pourrait s'agir d'un Kawasaki STX.

Bien que très petit, le jet ski a un profil beaucoup plus large que les premiers modèles bâtis ex nihilo, commente encore Sutton. Cette caractéristique est contrebalancée par des coûts encore plus faibles et la simplicité des modifications.

Un nouveau modèle?

On ne sait pas encore si les drones utilisés contre le pont de Crimée étaient des jet skis ou d'autres modèles. En raison de la portée requise et de l'ogive spécialisée, on ne peut pas exclure que Kiev ait utilisé un nouveau type, avance Sutton.

Les puissances navales du monde entier, dont les Etats-Unis et la Chine, expérimentent depuis des années des navires autonomes, rapporte encore le Spiegel. Ceux-ci peuvent aider à accomplir plusieurs tâches, y compris des missions dangereuses ou sans retour. Il s'agit pourtant de navires imposants et technologiquement très avancés, contrairement aux drones ukrainiens. (asi)