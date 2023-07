Tout savoir sur la nouvelle arme secrète de l'Ukraine

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich

L'année dernière, l'Ukraine avait déjà lancé un appel aux dons pour construire ses propres drones maritimes . Par le biais du portail de dons United24, il était question d'assurer le financement d'une flotte de drones maritimes. Le prix d'un drone avait été estimé à 250 000 dollars US (environ 215 000 francs suisses).

On ne sait pas encore si le drone est déjà en service. Avec son rayon d'action, il serait en mesure d'atteindre la Crimée – aussi bien son célèbre pont que le port de la flotte russe à Sébastopol, dans la mer Noire. Lors de la récente attaque du pont de Crimée, des drones kamikazes noirs ont été signalés – les modèles Magura sont également noirs:

Magura est l'acronyme de «Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus» et signifie en quelque sorte «Appareil robotique autonome maritime». Selon le site web Industrialportal, il s'agit d'un navire de surface polyvalent sans équipage, développé en Ukraine.

Ils sont rapides, fendent les flots sans se faire repérer et ont souvent des conséquences mortelles: les drones marins. L'Ukraine a déjà fait parler d'elle il y a quelques jours avec un tel engin: un drone avait attaqué le pont de Crimée. Aujourd'hui, Kiev a présenté pour la première fois son nouveau drone maritime lors d'un salon: le Magura V5.

