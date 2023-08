Une baigneuse profitant de la mer Noire, en arrière plan, le pont de Crimée. Image: www.imago-images.de

Les Russes râlent parce que la guerre gâche leurs vacances

La péninsule de Crimée est une destination de vacances très appréciée des Russes. Cependant, l'Ukraine attaque de plus en plus souvent la région avec ses drones. Et cette situation agace certains vacanciers...

Des kilomètres de plages de sable, des itinéraires de randonnée rocheux, des restaurants bien notés, et de temps en temps une attaque de drone. En fait, la péninsule de Crimée serait une merveilleuse destination de vacances sur la côte ukrainienne de la mer Noire si elle n'avait pas été occupée militairement par la Russie depuis 2014 et n'était pas devenue depuis un lieu politiquement sensible. Depuis, ce sont surtout des Russes qui se prélassent sur les plages d'Eupatoria, de Koktebel et de Feodossia.

La Crimée n'est pas seulement une destination de rêve pour les vacances, elle est également importante sur le plan militaire. Le port de Sébastopol sur la mer Noire est un point de départ important pour les opérations de la marine russe, et la base aérienne de Novofedorivka offre aux Russes la possibilité d'attaquer rapidement des cibles sur le continent ukrainien. Depuis le début de la guerre, l'Ukraine ne cesse toutefois d'attaquer des cibles militaires en Crimée.

En juillet, l'Ukraine a bombardé avec des drones marins et a partiellement détruit le pont de Kertch, la seule liaison terrestre entre la Russie et la Crimée. Les vacanciers doivent désormais faire des détours sur la route des vacances. Ils doivent parcourir 800 kilomètres de plus et traverser une zone de guerre active.

L'agence de presse publique russe Ria Novosti a rapporté que les forces armées russes avaient abattu onze drones ukrainiens à proximité de la ville de Sébastopol. Deux d'entre eux auraient été interceptés par la défense aérienne, neuf autres par des mesures de défense électronique. Voilà qui ne devrait pas être très rassurant pour les Russes. Qu'en pensent les touristes? Cela change-t-il leur opinion sur les vacances en Crimée?

Sur les forums de discussion, on peut lire que les touristes russophones sont plutôt calmes. Jeudi encore, de nombreux touristes ont échangé leurs impressions sur leurs vacances en Crimée, les attaques de drones n'ont guère été évoquées. Sur le canal Telegram «Crimée Tourisme Chat», une utilisatrice du nom de Dana se demande s'il est possible d'utiliser, en Crimée, la société de taxi Yandex, très appréciée en Russie. Un homme du nom d'Oleg lui recommande des entreprises locales. «Utilisez PickUp ou Taxi Wolna», écrit-il.

Une autre utilisatrice, Jelena, vient quant à elle chercher des conseils familiaux:

Nous allons à Yalta en voiture pour une journée avec les enfants, nous cherchons de l'aide pour choisir des activités, les enfants sont en âge préscolaire

Quelques minutes plus tard, la recommandation d'Ekaterina suit:

Zoo et forêt de contes de fées se trouvent sur le même site, suffisant pour une journée avec des enfants d'âge préscolaire

Les échanges se poursuivent allègrement, les adresses d'hôtels sont partagées, les conseils sur la baie la plus calme et l'eau la plus claire pour se baigner sont échangés.

Ces vacanciers n'ont visiblement pas suivi les conseils échangés sur telegram. Image: www.imago-images.de

Bloqués dans les embouteillages

L'ambiance est un peu moins bonne sur le chat «Pont de Crimée». Les utilisateurs et utilisatrices, qui se signalent parfois par la lettre «Z» ou le drapeau russe comme étant explicitement russophiles, veulent savoir comment est le trafic sur le pont. Les Russes préfèrent utiliser le pont au-dessus du détroit de Kertch, à l'est de la Crimée, pour venir ou rentrer chez eux. D'autres routes traversent des zones bombardées par l'armée russe, comme la ville de Marioupol.

Dans le chat sur le pont de Crimée, une femme prénommée Olga se plaint:

«Nous sommes restés deux heures dans les embouteillages hier en quittant la Crimée»

Un autre homme s'énerve contre les contrôles, un autre tente de le calmer: les contrôles ne sont là que pour s'assurer qu'aucun explosif n'est transporté, écrit-il. En clair: il ne s'agit pas de contrôles douaniers. Alors que les combats font rage sur le front à une centaine de kilomètres de là, des voyageurs russes s'énervent à l'idée que leurs bagages puissent être fouillés.

Un contrôle routier sur le Pont de Crimée. Image: www.imago-images.de

Oleg Kryutschkov, conseiller d'un chef régional nommé par la Russie en Crimée, lance un avertissement sur son canal Telegram marqué Z dans la matinée: «Attention!» Entre 12 et 15 heures, des «munitions seront détruites» dans le secteur de Staryï Krym et Kirowskoe.

Il ne donne pas davantage de détails, comme si cela faisait partie des vacances. Les touristes russes se sont manifestement habitués à la proximité de la guerre.

(Traduit et adapté par Nicolas Varin)