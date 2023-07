Stanislav Rzhitsky est l'homme qui a été abattu par les services de renseignements militaires ukrainiens. (GUR) Image: Twitter

Ce criminel de guerre russe présumé est mort mystérieusement

Stanislav Rzhitsky a été tué par un homme alors qu'il faisait son jogging, selon diverses sources russes. Un crime qui serait une vengeance orchestrée par l'Ukraine.

L'Ukraine a-t-elle été vengée? Peut-être. Stanislav Rzhitsky, capitaine d'un sous-marin de la flotte de la mer Noire accusé d'avoir bombardé la ville de Vinnytsia, a été tué ce lundi 10 juillet. Les médias russes l'ont d'abord annoncé en s'appuyant sur des sources policières. Un peu plus tard, l'agence de presse russe TASS a confirmé le décès du commandant à Krasnodar, en Russie.

Selon les récentes informations, sept coups de feu auraient été tirés sur Rzhitsky à l'aide d'un pistolet Makarov. Il est décédé sur le coup.

Un post sur Telegram décrivait: «Le 10 juillet, un sous-marinier faisait du jogging dans le parc de la culture et des loisirs de Krasnodar. 30e anniversaire de la Victoire. Vers 6 heures du matin, 7 coups de feu ont été tirés sur lui avec un pistolet Makarov. À la suite de blessures par balle, Rzhitsky est mort sur le coup»

Les services secrets ukrainiens auraient orchestré l'assassinat, selon le portail d'informations News.ru. Kiev n'a pour le moment pas confirmé.

Stanislav Rzhitsky aurait été pris au piège par un homme, alors qu'il pratiquait son jogging matinal. L'assaillant aurait entre 30 et 40 ans, il était vêtu de noir, casquette bien vissée sur la tête, et avait des informations sur les habitudes du commandant. Il aurait ciblé sa course habituelle grâce à l'application Strava (le réseau social pour tous les habitués de sport d'endurance).

Selon les informations compilées: «L'individu non identifié attendait près du complexe sportif Olympus, tirant sur Rzhitsky dans le dos et la poitrine avant de disparaître»

La police de Krasnodar aurait déployé ses unités et serait à ses trousses pour retrouver la trace du vengeur.

De son côté, le GUR (les services secrets ukrainiens) a publié un communiqué expliquant sobrement:

«En raison de fortes pluies, le parc était désert, il n'y a donc aucun témoin qui pourrait fournir des détails ou identifier l'agresseur»

Ils n'ont pour autant pas revendiqué l'opération. Certains experts pointent tout de même une étrange coïncidence. Lundi matin, alors que Stanislav Rzhitsky était abattu, les services de renseignements militaires ukrainiens publiaient une vidéo contenant le slogan:

«Le temps de la vengeance est venu»

Qui est Stanislav Rzhitsky?

Peu connu du grand public, Rzhitsky, domicilié à Sebastopol, commandait le sous-marin nucléaire Krasnodar de classe Oscar II, qui a été utilisé pour lancer des missiles de croisière Kalibr sur l'Ukraine.

Certains rapports suggèrent que son sous-marin est le principal responsable de l'attaque meurtrière à Vinnytsia, située à l’ouest de la capitale Kiev, le 14 juillet 2022. Trois missiles auraient été tirés et faits 28 morts (dont trois enfants), 197 blessés et 4 disparus. L'UE avait d'ailleurs qualifié l'attaque de «comportement barbare». Une attaque dévastatrice que le ministère de la Défense de la Fédération de Russie n'a jamais commenté.