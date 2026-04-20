Migros lance un nouveau service de livraison en Romandie

Le détaillant repart à l’offensive dans la livraison à domicile de produits de supermarché avec un nouveau partenaire.

Benjamin Weinmann Suivez-moi Florence Vuichard Suivez-moi

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Migros s'associe avec Just Eat. Image: dr

Elle a déjà essayé à plusieurs reprises et elle retente sa chance. Migros lance une nouvelle offre de livraison rapide de produits de supermarché. L’entreprise Just Eat l’a annoncé lundi, évoquant même un «jalon dans le commerce de détail suisse».

A partir du 4 mai, Migros coopérera avec le concurrent néerlandais d’Uber Eats. Dès cette date, un assortiment de plus de 10 000 articles sera disponible sur l’application Just Eat. Ils seront livrés directement depuis les supermarchés aux ménages en un maximum de 60 minutes, aux prix habituels du magasin, selon Just Eat.

Dans un premier temps, l’offre ne sera toutefois disponible que dans les zones desservies par les coopératives régionales Migros de Genève, du Valais et du Tessin. Just Eat ne précise pas quelles régions seront les prochaines à être couvertes par ce nouveau partenariat. Le siège central de Migros n’est en tout cas pas impliqué dans ce projet.

Des livraisons Migros en voiture ou vélo Just Eat

Selon Just Eat, les commandes sont préparées dans les supermarchés par le personnel spécialisé de Migros, puis conditionnées pour l’expédition. La flotte de coursiers de Just Eat prend ensuite en charge la livraison. L'entreprise précise:

«Les conductrices et conducteurs sont employés de manière fixe selon le droit du travail suisse, assurés et bénéficient de prestations sociales.»



La livraison est assurée dans un rayon de 12 kilomètres, au moyen d’un mix de voitures, de vélos électriques et de vélos. Afin de protéger la santé des livreurs, les commandes de plus de 7,5 kilos seront transportées exclusivement en voiture, selon le service.

Il y a deux ans déjà, Just Eat avait conclu un partenariat similaire avec la chaîne de supermarchés Spar, d’abord dans la ville et l’agglomération de Zurich, puis à Bâle. Au lancement, une différence notable existait toutefois: la livraison durait en moyenne seulement 45 minutes et les produits étaient légèrement plus chers qu’en magasin.

Des livraisons aux marges minimales

Le secteur de la livraison rapide de produits alimentaires fonctionne avec des marges très faibles, voire négatives. Les expériences passées montrent que ce modèle ne fonctionne, si tant est qu’il fonctionne, que dans des villes très densément peuplées, avec des distances de livraison courtes.



Ces dernières années, plusieurs projets similaires portés par des entreprises comme Valora, Stash ou Aldi ont échoué ou ont été réduits. A cela s’ajoute le fait qu’un vaste réseau de commerces de proximité – comme Migrolino ou Coop Pronto – s’est développé en Suisse. Leurs horaires d’ouverture étendus rendent la commande en ligne superflue pour de nombreuses personnes.

Dans ce contexte, l’offensive de Migros surprend. D’autant plus que l’entreprise a récemment mis fin à des projets similaires pour des raisons de rentabilité, après les avoir d’abord rendus payants. C’est notamment le cas du service de livraison My Migros, un projet de la coopérative régionale Migros Aare, active dans les cantons d’Argovie, de Soleure et de Berne. De petits véhicules électriques blancs distribuaient les courses aux ménages des clients Migros, d’abord gratuitement dans la région d’origine, puis aussi à Zurich avec des frais de livraison.

Mais rien n’y a fait: le service de livraison continuait d’accumuler des pertes importantes. A la fin de l’été 2023, les responsables ont décidé d’y mettre un terme. Au total, 270 employés de Migros et du service de transport Notime, appartenant au groupe La Poste, ont été touchés.

La coopérative régionale Migros de Genève, désormais à la manœuvre, n’a pas non plus connu de succès avec les services de livraison. Au début de l’année, elle a été contrainte de fermer sa filiale de livraison Smood, qui assurait aussi bien des commandes de restaurants que de supermarchés. Cette décision a concerné 427 employés.

En 2021, en pleine pandémie, Migros Zurich avait également coopéré brièvement avec le service genevois. Cette collaboration avait toutefois suscité des critiques: le syndicat dénonçait des décomptes erronés et opaques. Certains employés auraient perçu des salaires nets de 3000 francs pour une semaine de 50 heures. Des grèves ont eu lieu dans plusieurs villes de Suisse romande. (adapt. hun)