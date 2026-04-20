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Météo: grêle et orages violents menacent en Suisse

La saison de la grêle commence en Suisse
La période entre mai et juillet est propice aux gros orages (image d'illustration).Image: Shutterstock

Grêle et orages violents menacent en Suisse

La saison de la grêle commence en Suisse, avertit MétéoSuisse. La période est particulièrement propice aux gros orages.
20.04.2026, 12:1220.04.2026, 13:00

Après les beaux jours, c'est la grêle qui pourrait faire son retour. Selon MétéoSuisse, celle-ci est particulièrement fréquente entre mai et juillet, lorsque les conditions sont propices à de violents orages. En l'occurrence, «un air humide et riche en énergie», ajoute l'office fédéral.

Ce dernier explique que la grêle se forme «exclusivement à l'intérieur des nuages d'orage», lorsque des masses d'air chaud s'élèvent.

«La vapeur d'eau contenue dans l'air chaud se refroidit et commence à se condenser, formant de petites gouttelettes d'eau invisibles à l'œil nu»
MétéoSuisse

Ces infimes gouttelettes sont ensuite entraînées par les courants ascendants à l'intérieur du nuage d'orage. A une altitude où la température passe sous les 0°, certaines peuvent alors geler et devenir des «embryons de grêle».

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Un phénomène qui se produit dans les couches supérieures d'un orage, là où les températures descendent vers -40 °.

Des grêlons de plusieurs centimètres

MétéoSuisse précise toutefois que la plupart des «embryons de grêle» se forment dans les parties basses d'un orage, «notamment lorsqu'une gouttelette d'eau contient un grain de sable, une autre particule, ou lorsqu'elle entre en contact avec une particule de glace».

Et d'ajouter:

«Ce ne sont pas toutes les gouttelettes d'eau montant dans le nuage d'orage qui gèlent; beaucoup restent liquides malgré des températures inférieures à zéro degré – on parle alors "d’eau surfondue".»

En Suisse les grêlons peuvent atteindre plusieurs centimètres de diamètre. Ces «boules de glace» se forment à la suite de collisions avec des goulettes d'«eau surfondue», qui gèle et augmente leur taille. Il en résulte alors souvent une structure en forme d'oignon.

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Pour atteindre de telles dimensions, les grêlons doivent «flotter dans le courant ascendant pendant 5 à 15 minutes et absorber de nombreuses gouttelettes d'eau surfondue», explique MétéoSuisse. Et «si le grêlon devient trop lourd pour le courant ascendant, il tombe». (jzs)

Les grêlons peuvent atteindre plusieurs centimètres de diamètre.
La forme et la structure interne des grêlons sont variées.Image: MétéSuisse
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