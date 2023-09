«Nous sommes Wagner, nous tuons tout le monde»

Deux anciens mercenaires Wagner font état de crimes de guerre atroces qu'ils auraient commis en Ukraine. Les ordres auraient été donnés directement par Prigojine.

Camilla Kohrs

Les mercenaires de Wagner sont connus pour ses atrocités: exécutions à coups de masse, viols, tortures. Deux anciens racontent aujourd'hui les crimes de guerre qu'ils disent avoir commis en Ukraine et comment ils ont été formés à cette fin par le chef de Wagner, Evgueni Prigojine, aujourd'hui mort.

Les hommes, qui ont été recrutés – comme beaucoup – par le groupe Wagner alors qu'ils étaient en prison, ont partagé leurs témoignages sur le portail russe gulagu.net. Celui-ci appartient au défenseur russe des droits de l'homme Vladimir Ossetchkine. La plateforme affirme avoir pu vérifier l'identité des deux hommes: il s'agirait de Maxim Zelenov et Alexey Cherniavsky, deux meurtriers condamnés. Selon leurs dires, ils ont fui la troupe Wagner il y a huit mois et se cachent depuis.

Qu'est-ce que les 2 hommes racontent?

Ils déclarent avoir participé à l'attaque de la ville ukrainienne de Soledar et y avoir commis des atrocités. Ils racontent comment ils ont pris d'assaut des immeubles d'habitation, lancé des grenades et tué des blessés.

Dans la vidéo, le défenseur des droits de l'humain, Ossetchkine, qui leur pose de questions, demande à Maxim Zelenov, ancien policier:

«Qui a donné l'ordre – deux grenades dans par la fenêtre, deux grenades par la porte, et ensuite entrer et achever?»

Zelenov répond: «Prigojine lui-même», et ajoute: «Oui, j'ai tué beaucoup de gens». Ossetchkine insiste, il demande combien de personnes âgées et d'enfants figuraient parmi les gnes tués. Zelenov répond de manière un peu évasive:

«Quand nous sommes arrivés à cet immeuble d'habitation de cinq étages, nous avons certainement tué environ 40 personnes.»

Des mercenaires de Wagner avec leur patron aujourd'hui décédé, Evgeny Prigojine, à Bakhmout. Image: imago

Cherniavsky, également un ex-policier, relate, lui aussi, des faits similaires. Selon lui, Prigojine lui aurait dit:

«Soyez prêt, dès que vous pénétrez dans les maisons, à tuer des femmes et des enfants. (...) Peu importe qui ils sont, ils doivent tous être tués parce qu'ils sont Ukrainiens.»

Il raconte qu'on les avait préparés à commettre ces crimes déjà avant l'attaque. «Ils ont dit que si nous prenions des villes et des villages et que nous pénétrions dans des maisons, nous devrions tuer des femmes et des enfants», a-t-il dit. Pour cela, il y avait également la procédure établie décrite au début. «Nous devions tuer tout le monde. Nous sommes Wagner, nous tuons tout le monde», a expliqué Cherniavsky.

La petite ville de Soledar a été conquise par la Russie en janvier, et les mercenaires de Wagner ont joué un rôle important dans sa capture. La troupe était commandée, sur place, par le commandant Anton Yelizarov. C'est lui que Prigojine aurait formellement désigné pour lui succéder en cas de décès.

Prigojine a été tué le 23 août dans un accident d'avion en Russie assure le pouvoir russe. Le Kremlin affirme avoir identifié son corps grâce à l'ADN.

