Voici l'homme qui pourrait reprendre la tête de Wagner

Après la mort présumée des dirigeants de Wagner, la question de la succession se pose. Mais Prigojine aurait déjà pris ses dispositions.

Camilla Kohrs

Cela fait maintenant près d'une semaine que les dirigeants de la troupe de mercenaires Wagner sont morts dans un accident d'avion. Depuis, des questions se posent. Quel est l'avenir du groupe? Et sous la direction de qui?

Si l'on s'en tient à la volonté du défunt, son successeur est apparemment déjà désigné. Le chef de Wagner aurait laissé un testament dans lequel il donne des instructions sur ce qui devrait se passer s'il était tué. Le cas où l'ensemble de l'équipe dirigeante serait tuée en une seule fois y serait également envisagé. C'est du moins ce que rapporte la chaîne Telegram VCHK-OGPU, habituellement bien informée et proche de Wagner.

Nom de code Lotus

Un nom est cité: Lotus. Derrière ce pseudonyme se cache Anton Yelizarov, commandant des mercenaires de Wagner en Ukraine. Tout comme Prigojine, il a derrière lui une carrière mouvementée et de surcroît criminelle.

En Ukraine, il a occupé une position centrale. Ainsi, Yelizarov aurait commandé les combats autour de la ville ukrainienne de Soledar, près de Bakhmout. Après la prise de la cité, Prigojine s'est rendu spécialement sur place pour féliciter Yelizarov. Une vidéo publiée le 14 janvier montre les deux hommes en tenue militaire dans la neige, avec des ruines de guerre derrière eux.

«Sans bavardage», Yelizarov a conquis la ville en deux semaines, y affirme Prigojine, le qualifiant de combattant expérimenté. Mais que sait-on de cet homme? «Dossier Center», un projet de Mikhaïl Khodorkovski, critique du Kremlin vivant en exil, a rassemblé une série d'informations.

Un héros

D'après ces informations, Yelizarov n'a pas seulement combattu en Ukraine. Il a également été engagé en Syrie, en République centrafricaine et en Libye, d'abord en tant que combattant, puis à partir de 2021, en tant que commandant d'un groupe d'attaque en Libye. Et sa carrière a continué à progresser en Ukraine. Une vidéo datant de septembre 2022 le montre aux côtés de Prigojine, lors des funérailles d'un mercenaire wagnérien.

Comme le rapporte The Insider, on y distingue clairement trois étoiles dorées sur les vêtements de Yelizarov: elles représentent la distinction de héros de la Russie ainsi que de héros des républiques populaires autoproclamées de Louhansk et de Donetsk. Yelizarov est donc considéré comme un héros de guerre dans son pays.

Des problèmes avec le ministère de la Défense

Yelizarov, âgé de 41 ou 42 ans, fait partie du groupe Wagner depuis 2016. Auparavant, il a servi dans l'armée russe, combattu dans le Caucase du Nord, et commandé une compagnie et une section dans le 108e régiment de la 7e division d'assaut aéroportée de la Garde à Novorossiysk. Mais en 2014, il aurait eu des démêlés avec le ministère de la Défense.

Selon le «Dossier Center» et le projet d'investigation ukrainien «Molfar», il avait tenté de privatiser son appartement de fonction en présentant de faux documents. Un tribunal l'a alors condamné à une amende et à une peine de prison avec sursis. Yelizarov s'est défendu en portant plainte contre le ministère de la Défense. Il a toutefois perdu et a dû quitter l'appartement en 2016, l'année même où il a rejoint le groupe Wagner.

Pour l'heure, on ne sait pas s'il reprendra effectivement les reines du groupe Wagner, car d'autres noms circulent déjà. Selon Medusa, le Kremlin semble miser sur un autre mercenaire de Wagner: Andrei Troshev. Après l'interruption de la mutinerie de la troupe de mercenaires en juin, il aurait déjà été chargé par le Kremlin de rassembler une troupe de combattants Wagner pour le ministère de la Défense. Quoi qu'il en soit, la milice Wagner retrouvera un chef puisque la note de Prigojine prévoit une succession avec effet immédiat dès la fin de ses funérailles.

Toujours selon Medusa, qui se réfère aux déclarations de différents mercenaires de Wagner, Prigojine ne souhaitait pas qu'Andrei Troshev hérite du poste. Par ailleurs, ce dernier ne semble pas jouir d'une bonne réputation au sein de la troupe, confirme l'ancien commandant Marat Gabidullin. Il raconte une rencontre entre des hommes de Wagner et le président russe Vladimir Poutine.

«Lorsque le nom de Troshev a été évoqué, plusieurs commandants de Wagner ont dû se mordre la langue pour ne pas éclater de rire» Marat Gabidullin

En effet, Andrei serait alcoolique et s'absenterait parfois plusieurs semaines sans donner de nouvelles. Si Prigojine ne l'a pas limogé, c'est tout simplement parce qu'il disposait de trop d'informations internes, rapporte Medusa. Mais une chose est sûre, le Kremlin compte bien prendre le dessus sur la troupe de mercenaires.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)