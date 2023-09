British American Tobacco (BAT) annonce qu'elle cessera la vente de cigarettes en Russie dans un mois, mettant fin à sa présence sur le quatrième marché mondial du tabac, un an et demi après s'être engagée à le faire en réponse à l'invasion de l'Ukraine.



Le fabricant londonien des marques de cigarettes Lucky Strike et Camel avait été critiqué en mars de l'année dernière pour avoir initialement continué ses activités en Russie, rompant ainsi avec des marques mondiales telles que Nestlé, Unilever, Coca-Cola et McDonald's. Cette décision controversée avait été révoquée à peine deux jours plus tard, l'entreprise invoquant sa «philosophie et ses valeurs».