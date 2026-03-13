L'émission consacre un chapitre entier sur une séquence polémique survenue l'été dernier au Cap d'Agde. Image: dr

«Tu me prends pour un con?» Patrick Sébastien sort les crocs sur France 2

L’émission Complément d’enquête a consacré un numéro à Patrick Sébastien. On y dresse le portrait d’un provocateur, populaire et clivant, aujourd’hui tenté par la politique. Mais le reportage revient aussi sur une polémique d'une fellation «seulement mimée» selon le principal intéressé lors d’un spectacle au Cap d’Agde. On vous raconte.

Depuis son départ forcé de France 2 il y a sept ans, Patrick Sébastien n’était plus apparu sur la chaîne. Alors que ce numéro de Complément d’enquête démarre à peine, l’animateur en profite pour souligner ce fait, donnant le ton de l’émission qui va suivre.

Il s’agit là d’un portrait censé retracer la carrière et la personnalité de l’ancien animateur. L’intéressé s’y présente comme un homme attaqué. «Certaines personnes veulent me nuire», affirme-t-il d’emblée.



Un beauf populaire et «Patoche président»

Le portrait présente de nombreuses séquences où l’ancien animateur de 72 ans est sur scène, devant son public, où il cultive une image de provocateur. Dans l’une d’elles, il fait scander à la salle «Patoche président». Car se poser en porte-voix de «cette France qu’on méprise», c’est l’une de ses récentes lubies. Le reportage souligne qu’il est souvent présenté comme un «beauf» dont les élites aiment se moquer.

Pourtant, certains témoignages nuancent cette caricature. L’ancien président François Hollande reconnaît ainsi dans l’émission un homme «cultivé». Mais ce «clown», comme il est parfois décrit, inquiète aussi jusque dans les cercles du pouvoir. Le reportage raconte qu’à la fin du mois d’août, lors d’une réunion à l’Elysée, son nom est évoqué:



«On l’a vu partout cet été»

Certains responsables envisagent même l’hypothèse improbable d’une candidature à la présidentielle. Le parallèle est évoqué avec les trajectoires inattendues de Trump aux Etats-Unis ou de Zelensky en Ukraine.

Un sondage Ifop réalisé en novembre 2025 est cité: 43% des Français disent apprécier Patrick Sébastien. L’animateur semble en tout cas vouloir transformer cette popularité en projet politique. Son mouvement s’appelle «Ça suffit». Sur plusieurs plateaux télé ces derniers mois, il expose ses positions: favorable au rétablissement de la peine de mort, critique de l’immigration et du «wokisme».



L’affaire du Cap d’Agde

Mais l’émission ne se contente pas de raconter cette ambition politique. Elle revient longuement sur une polémique de l’été dernier. Une affaire pour laquelle Patrick Sébastien a posé un ultimatum: il ne veut pas que le reportage évoque le Cap d’Agde. Mais l’équipe de Complément d’enquête refuse.

L’affaire concerne une scène lors d’un spectacle donné dans un camping. Un camping naturiste, mais non libertin. Les responsables des lieux expliquent d’ailleurs pouvoir expulser des clients en cas de comportement sexuel.

A l'été 2025, les images font le tour des médias: on y voit une femme s'agenouiller devant l'animateur et lui prodiguer une fellation. Lui affirme que le geste était «seulement mimé».

Le reportage tente alors de reconstituer le déroulé des faits, vidéos à l’appui. Sur scène, Patrick Sébastien fait monter plusieurs femmes. «Que des filles», réclame-t-il, en commentant leur physique. L’une d’elles lui touche l’entrejambe par-dessus son pantalon. L’animateur se tourne ensuite dos au public et baisse sa braguette. Puis une femme s’agenouille et semble approcher sa bouche de son sexe.

Vidéo: watson

C'est précisément là que les versions s'affrontent: Patrick Sébastien parle d'une simulation, quand d'autres témoins affirment que l'acte était bien réel.

«Ça m'est jamais arrivé... Oh putain. Merci Madame!» Patrick Sébastien à la fin de cette scène

Autre élément contesté, la présence d’enfants. Patrick Sébastien affirme qu’il n’y avait pas de mineurs dans le public. Mais selon les responsables du camping, une vingtaine d’enfants se trouvaient pourtant sur place ce soir-là. Deux mois et demi avant le spectacle, le camping avait par ailleurs envoyé un mail à l’équipe de l’artiste pour s’assurer que la représentation resterait «accessible à tous les vacanciers».



Une carrière et «une autre époque»

Le reportage revient ensuite sur la longue carrière du trublion. D’abord imitateur, Patrick Sébastien devient animateur à succès sur TF1, où ses émissions réalisent d’excellentes audiences. Mais son tempérament divise. Un ancien employé affirme qu’il faisait vivre «un cauchemar» aux équipes. Il refusait notamment de croiser des représentants de la chaîne dans les couloirs de son émission.

Sa carrière sur TF1 se termine après une imitation polémique de Jean-Marie Le Pen dans laquelle il chante Osons, parodie de Casser la voix de Patrick Bruel. Dans cette version, il évoque le fait de «casser du Noir». La séquence lui coûte sa place sur la chaîne.

Il rebondit ensuite sur France 2 avec Le plus grand cabaret du monde, prévu pour un seul épisode. Le programme sera finalement diffusé pendant 23 ans.

L’émission évoque aussi un climat parfois difficile en coulisses. Une ancienne stagiaire raconte qu’il aurait dit que «pour réussir dans ce métier, il faut…», laissant entendre une fellation. D’autres témoignages évoquent des gestes déplacés, des «fessées», même si d’autres contestent ces accusations. Une maquilleuse, à visage découvert, minimise et raconte que «hop, on met une main aux fesses» parce que ça se faisait comme ça, tirant au passage une comparaison avec Gérard Depardieu.

D’autres proches de Patrick Sébastien interrogés dans le reportage relativisent eux aussi ces comportements, en expliquant qu’il s’agissait d’une autre époque.



Une fin de carrière mouvementée

L'émission revient aussi sur un épisode marquant de 2017. L’ancienne directrice des divertissements de France 2 raconte une altercation particulièrement violente. Cette ex-collaboratrice raconte avoir cru, pendant les répétitions d’une émission, qu’il allait la frapper.

L’animateur reconnaît s’être emporté, tout en affirmant n’avoir jamais eu l’intention d’en venir aux mains. «Je ne touche pas aux femmes», s’est-il justifié.

Le reportage raconte que la fin de sa collaboration avec France 2 se termine devant les tribunaux. Patrick Sébastien réclame 26 millions d’euros de dommages et intérêts. Il obtiendra finalement 300 000 euros.



Une interview qui tourne à l’affrontement

Après la diffusion du portrait, on retrouve l’ex-animateur et le journaliste dans un théâtre, où est tournée l’interview de Complément d’enquête. L’animateur tutoie le journaliste et l’accuse d’avoir réalisé ce portrait pour «faire plaisir à sa patronne». Il refuse de répondre aux questions de Tristan Waleckx à propos de ses éventuels projets politiques pour la présidentielle de 2027 et tente de diriger lui-même l’interview.

A propos du Cap d’Agde, il défend sa version des faits, s’agace. «Je peux finir?» ou encore «Oh putain!». Selon lui, il existe une «volonté de lui nuire».

Lorsque le journaliste lui demande s’il s’agit, selon lui, d’un complot, Patrick Sébastien élude et dévie à nouveau la discussion.



«On s’en bat les couilles»

Visiblement irrité, Patrick Sébastien lance aussi au journaliste: «J’ai pas envie de te répondre parce que t’es pas un journaliste, j’avais pas vu la merde que vous me proposez là». Avant d’ajouter à plusieurs reprises:



«Tu me prends pour un con?»

Après quelques minutes de tension, l’ancien animateur finit par se calmer et répond partiellement aux questions liées à la politique. Il assure n’avoir «jamais voté RN» et n’«avoir de problème avec personne». Reste alors une question, que l'intéressé ne tranche pas vraiment: derrière le provocateur, y a-t-il seulement un amuseur blessé… ou un candidat qui teste sa popularité pour 2027?