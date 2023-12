La fin du soutien à l'Ukraine, un cadeau rêvé pour Poutine

Le président russe Vladimir Poutine compte sur l'«effondrement» du soutien occidental à l'Ukraine. Keystone

L'aide militaire et financière occidentale à l'Ukraine, cruciale pour l'effort de guerre de Kiev, est elle de plus en plus remise en question, surtout aux Etats-Unis. Une aubaine pour Moscou.

Le président russe Vladimir Poutine compte sur l'«effondrement» du soutien occidental à l'Ukraine, a affirmé mercredi Volodymyr Zelensky devant les dirigeants du G7. Il a rapporté que l'armée russe avait «augmenté la pression de manière significative» sur le front.

«La Russie n'espère qu'une chose : que l'unité du monde libre s'effondre l'année prochaine. La Russie pense que l'Amérique et l'Europe feront preuve de faiblesse et ne maintiendront pas leur soutien à l'Ukraine au niveau approprié» Volodymyr Zelensky

S'il a admis que les forces russes étaient à l'offensive sur le front, le dirigeant a assuré que les soldats ukrainiens «résistent aux attaques».

«Nous maintenons d'importantes têtes de pont dans plusieurs directions de la ligne de front et nous nous préparons pour les prochaines étapes»

Après l'échec de la grande contre-offensive estivale de l'armée ukrainienne, qui n'est pas parvenue à percer les défenses russes, ce sont les troupes de Moscou qui ont repris l'initiative, notamment à Adviïvka, cité industrielle de l'Est qu'elles essayent d'encercler.

Gagner par motivation

Le chef de l'Etat a ainsi estimé mercredi que son pays devait «gagner la bataille de la motivation» à domicile comme à l'étranger:

«Le monde libre a un besoin vital de maintenir son unité»

Il a également dit espérer que l'Union européenne «tiendra sa promesse à l'égard de l'Ukraine», dont la volonté d'adhésion à l'UE doit notamment être discutée lors d'un sommet mi-décembre.

Volodymyr Zelensky avait annulé mardi soir à la surprise générale son intervention prévue devant le Congrès américain, où les tractations sont tendues au sujet de la poursuite de l'aide à l'Ukraine. (ats/jch)