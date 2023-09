Les soldats de Navarra dans l'usine où les pick-up sont transformés et armés. Image: Stefan Graf

Les Ukrainiens ont des méthodes audacieuses pour résister à Poutine

L'offensive ukrainienne progresse, mais les avancées sont lentes et compliquées. Les brigades de défense territoriale, moins bien équipées que les bataillons mécanisés, doivent trouver des solutions alternatives pour augmenter leur puissance de feu. Reportage.

Kurt Pelda, région de zaporijia / ch media

A l'horizon, des éclairs viennent zébrer la nuit. Parfois, il fait jour pendant plusieurs secondes. Le grondement du tonnerre parvient jusqu'à la maison dans laquelle Ninja et ses soldats ont trouvé un abri provisoire. Même si cela ressemble à un orage, il s'agit de violents tirs d'artillerie au loin. Les positions russes les plus proches sont à moins de sept kilomètres.

L'homme qui se fait appeler Ninja a récemment été nommé chef de section. Derrière l'abri, Kola, un chauffeur massif portant le nom de guerre Bro, fait cuire de la viande sur un barbecue au charbon de bois. S'il n'y avait pas les explosions au loin, on pourrait se croire au camping.

Brèche dans les lignes russes

La brigade à laquelle appartient l'unité de Ninja contribue à couvrir un flanc de la grande avancée ukrainienne à Robotyne, un village situé dans la région de Zaporijia. Depuis début juin, les Ukrainiens y ont ouvert, au prix de lourdes pertes, une profonde brèche dans le front russe fortifié par des champs de mines, des tranchées et des bunkers.

Les Ukrainiens ont pratiquement rasé le petit village, situé à environ 70 kilomètres au sud-est de Zaporijia. Les Russes ont dû admettre qu'ils s'étaient retirés. On estime que la brèche a maintenant une profondeur de 10 kilomètres et une largeur allant jusqu'à 12 kilomètres.

Robotyne se trouve au bord d'une chaîne de collines en pente douce. Ces collines s'étendent comme un barrage d'ouest en est, parallèlement à la côte de la mer d'Azov, l'objectif de la contre-offensive ukrainienne. Sur ces collines, les Russes ont construit des fortifications massives.

Si les Ukrainiens parviennent à franchir les collines, il n'y aura plus d'obstacles naturels dans la plaine plus au sud, hormis les cours d'eau. La première étape intermédiaire en cas de succès de la poursuite de la progression serait la ville de Tokmak, à environ 20 kilomètres au sud-ouest de la brèche dans le front russe.

Tokmak est le centre logistique crucial des Russes dans cette région. Si les Ukrainiens parvenaient à couper la ligne de chemin de fer à cet endroit, les conditions d'approvisionnement des troupes russes se dégraderaient rapidement.

Une bombe a traversé le toit de la maison

Dans la sécurité relative du barbecue de Ninja, ces considérations sont vite oubliées. Mais ici aussi, le danger des drones et des tirs de missiles est toujours présent. Le supérieur de Ninja habitait jusqu'à récemment à quelques centaines de mètres de là, dans une ferme abandonnée.

Les agriculteurs ukrainiens conduisent souvent des tracteurs et de vieilles voitures Lada soviétiques, mais pas de pick-up ni de 4x4. Rien qu'en observant les véhicules garés devant une maison, un pilote de drone russe peut savoir si les habitants sont des militaires.

Un jour, un drone russe a fait des rondes autour du poste de commandement et a lâché une petite bombe sur le toit. La maison a commencé à brûler. Ce n'est que par chance que le commandant s'en est sorti indemne. Ce quinquagénaire bien entraîné, dont le nom de guerre est Navarra, est membre d'un gang de motards dans la vie civile. Après l'incident avec le drone, il a dû déménager. Les maisons abandonnées ne manquent pas dans la région, car de nombreux paysans ont pris la fuite.

Le bataillon de Navarra fait partie d'une brigade de défense territoriale. De telles unités sont généralement moins bien équipées que les brigades de combat mécanisées de l'armée, entraînées dans les pays de l'Otan. C'est pourquoi de nombreux soldats de la défense territoriale apportent leurs véhicules privés, car sans eux, ils devraient se déplacer à pied.

Les yeux rivés vers le ciel

Pour que les unités mal équipées puissent renforcer leur puissance de feu, il faut de la créativité. C'est pourquoi les hommes de Navarra ont installé un grand atelier dans une ancienne usine partiellement détruite, à une vingtaine de kilomètres derrière le front.

Kola est toujours à l'affût des drones kamikazes russes. Image: Stefan Graf

Sur le chemin de l'usine, Kola, le pilote, scrute le ciel. Les Russes utilisent de plus en plus souvent des drones kamikazes, dont les pilotes font aussi la chasse aux véhicules, même loin derrière le front.

«Il y a presque toujours des drones au-dessus de nous, il faut vraiment être prudent Ninja

Ninja poursuit: «Heureusement, nous sommes souvent avertis par radio lorsque des objets volants sont repérés».

Dans une voiture non blindée comme celle que nous utilisons, une frappe d'un drone russe Lancet entraînerait la mort probable de tous les occupants.

Les soldats de Ninja foncent à grande vitesse à travers le terrain afin de minimiser les risques d'attaques de drones. Image: Stefan Graf

Dans l'usine, plusieurs mécaniciens sont occupés à installer des lance-roquettes sur les plateformes de chargement des pick-up. Les pick-up sont rapides et tout-terrain, ils apparaissent rapidement, tirent leurs missiles et disparaissent à nouveau dans des abris ou des garages bien camouflés, avant que l'artillerie russe ne puisse riposter.

Plus grande portée des canons occidentaux

Sur le front de Zaporijia, on remarque que les Ukrainiens tirent plus de grenades et de roquettes que les Russes. Les officiers expliquent ce phénomène par le fait qu'ils ont réussi à détruire un grand nombre de canons, d'obusiers blindés et de lance-roquettes multiples russes.

La raison en serait non seulement une reconnaissance réussie des drones, mais aussi des radars occidentaux avec lesquels les Ukrainiens mesurent les trajectoires des projectiles de l'artillerie russe et déterminent ainsi le lieu exact du tir.

A l'inverse, l'armée de l'air ukrainienne a apparemment détruit de nombreux écrans radars russes avec des missiles antiradar américains, aveuglant ainsi quasiment l'artillerie russe. Il est également important de noter que les canons occidentaux sont globalement plus précis que les canons russes et que leur portée est supérieure.

Quelques jours après avoir quitté le bataillon de Navarra, Ninja nous envoie un message: la maison qui abritait sa section a failli être touchée par des missiles et une bombe aérienne. L'attaque n'a fait aucun blessé. Ninja a néanmoins décidé de mettre ses soldats à l'abri dans un autre endroit identifié par un drone.