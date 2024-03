Les soldats de Poutine torturent, violent et tuent «en toute impunité»

Des images de Boutcha, pour ne pas oublier l'horreur de la guerre en Ukraine (archives). Image: www.imago-images.de

Un nouveau rapport de l'ONU révèle la cruauté des crimes commis par les troupes de Moscou contre les civils dans les territoires ukrainiens occupés.

Jan Dirk Herbermann, Genève / ch media

Les enquêteurs des Nations unies dressent un tableau sombre de l'occupation russe en Ukraine: Vladimir Poutine et ses troupes ont instauré un régime de peur, d'oppression et de violence dans les régions occupées.

Dès le début, les forces armées ont commis toute une série de violations graves du droit international humanitaire – et donc des crimes de guerre; notamment «des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture, des disparitions forcées et des détentions arbitraires», peut-on lire dans le rapport de la Mission d'observation des droits humains de l'ONU en Ukraine (HRMMU).

Danielle Bell. Image: www.imago-images.de

Les responsables et les auteurs agissent «en toute impunité», soulignent les enquêteurs. La cheffe de la mission, Danielle Bell, a présenté ces résultats mercredi à Kiev.

Le document décortique les infractions commises par les Russes depuis leur attaque généralisée de février 2022, jusqu'en décembre 2023. Il se base sur plus de 2300 entretiens avec des victimes, des témoins, des juristes et d'autres personnes, ainsi que sur l'examen de documents judiciaires et officiels, ainsi que sur des rapports médicaux et médico-légaux. La semaine dernière, une autre commission d'enquête de l'ONU avait déjà présenté le fruit de son travail, qui énumérait également toute une série de crimes de guerre russes.

Violence arbitraire contre des civils

Les spécialistes du HRMMU, qui travaillent pour le compte du Haut Commissariat de l'ONU aux droits humains, ont mis l'accent sur la détention arbitraire et la torture de civils ukrainiens. Au total, 687 cas de détention arbitraire ont été enregistrés dans les territoires occupés de Donetsk, Kharkiv, Kherson, Louhansk, Mykolaiv et Zaporijia au cours de la période étudiée. Le document indique:

«Les forces armées russes ont d'abord ciblé les personnes perçues comme une menace pour la sécurité, mais au fil du temps, le spectre s'est élargi à toutes les personnes perçues comme des opposantes à l'occupation».

une manifestante contre la guerre de Poutine, New York. Image: www.imago-images.de

Torture des prisonniers

Selon les conclusions de l'ONU, l'armée, les forces de l'ordre et les autorités pénitentiaires russes ont eu recours à différents types de violence à l'encontre des détenus:

Coups de poing sévères.

Coups de pied.

Coupures.

Application d'objets tranchants sous les ongles.

Waterboarding (réd: simulation de noyade).

Exécutions fictives.

Electrochocs.

Certains des prisonniers ont donc subi des «violences sexuelles liées au conflit», y compris:

Le viol ou la menace de viol.

Les coups et aussi les chocs électriques sur les organes génitaux et les seins.

Les mutilations.

La nudité forcée.

Les fouilles corporelles injustifiées.

Les attouchements sexuels.

La menace de castration.

Les inspecteurs confirment enfin la mort sous la torture de neuf hommes.

Jill Edwards. Image: www.imago-images.de

Que cherchent les Russes avec ces actes atroces? Pour la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la torture, Jill Edwards: «Ces actes ne semblent pas être le fruit du hasard ou de la désinvolture, mais plutôt une orchestration inhérente à la politique de la Fédération de Russie, qui vise à intimider, à instiller la peur, à punir ou à extorquer des informations et des aveux».

(Adaptation française: Valentine Zenker)