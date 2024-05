Un soldat allume des bougies dans la région particulièrement disputée de Donetsk. Ce week-end, les Ukrainiens ont célébré leur troisième Pâques orthodoxe dans la guerre. Image: keystone

Pourquoi les Russes doivent faire tomber ces villes le plus vite possible

Dans les semaines et les mois à venir, une grande partie des livraisons d'armes américaines atteindra le front en Ukraine. L'armée russe sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps.

C'est une course contre la montre. En Ukraine, l'armée russe tente par tous les moyens de conquérir le plus de territoire possible – avant que l'aide militaire américaine ne parvienne aux défenseurs ukrainiens.

Les premières livraisons sont déjà arrivées, mais il pourrait s'écouler des semaines, voire des mois, avant que les livraisons d'armes n'arrivent en nombre suffisant aux troupes ukrainiennes, comme l'écrit The Independent.

Pavel Luzin, du think tank américain Jamestown Foundation, déclare au journal britannique:

«Les Russes se dépêchent. Ils tentent de renforcer à tout prix leurs positions afin de forcer l'Ukraine à négocier un cessez-le-feu»

L'armée russe intensifie donc massivement ses opérations de combat. Tout ce qu'ils ont en matériel et en soldats, ils le jettent sur le front.

Focus sur le Donbass

L'offensive russe se concentre sur la région ukrainienne de Donetsk, que la Russie a annexée, mais qu'elle ne contrôle pas encore totalement. Les troupes russes se sont emparées d'Avdiïvka en février et ont récemment réussi à prendre Otcheretyne.

La prochaine cible de la Russie est la ville de Tchassiv Yar. Elle se trouve à proximité de Bakhmout, que la Russie a pu conquérir il y a un an après des mois de combats et au prix de lourdes pertes. Tchassiv Yar est stratégiquement importante, comme l'explique Michael Clarke, professeur d'études sur la guerre au King's College de Londres, à The Independent.

De là, les Russes auraient accès vers le nord – ils pourraient ainsi attaquer la ville de Kramatorsk, ou plus à l'ouest, près de Dnipro, la quatrième plus grande ville d'Ukraine.

Mais ce n'est pas tout. Michael Clarke continue:

«C'est aussi la ligne de défense naturelle devant Kostiantynivka au sud-ouest, l'une des grandes villes du Donbass. Si le momentum est en faveur des Russes, ils tenteront de remporter une série de victoires de Tchassiv Yar à Kramatorsk et Sloviansk en passant par Kostyantynivka et Pokrovsk. Ils s'empareraient ainsi de toute la région du Donbass»

Tchassiv Yar sous pression

Pendant ce temps, la situation des défenseurs ukrainiens à Tchassiv Yar est difficile. Les assaillants russes disposent de sept fois plus d'artillerie. Les Ukrainiens ont utilisé à leur avantage un canal qui passe à l'ouest et au sud de la ville. Mais selon The Independent, la concentration de troupes russes pose des problèmes à l'armée ukrainienne. Sans mesures de stabilisation efficaces, la Russie profitera de son avantage numérique pour franchir le canal. Les Russes établiront une tête de pont sur le côté ouest.

Un char ukrainien tire sur des positions russes près de Tchassiv Yar, le 29 février 2024. Image: keystone

Le major-général ukrainien Vadym Skibitsky a lancé un avertissement sévère dans une interview accordée à The Economist. Ce n'est probablement qu'une question de temps avant que Tchassiv Yar ne tombe.

Selon The Independent, l'Ukraine soupçonne Vladimir Poutine de vouloir conquérir la ville d'ici le 9 mai. Il s'agit du jour de commémoration de la victoire sur l'Allemagne nazie. Si le temps ne suffit pas, la visite du président russe en Chine la semaine prochaine serait une prochaine date-butoir.

Que l'Ukraine garde espoir

Le député ukrainien Vadym Ivtchenko, représentant de la commission de la sécurité nationale, ne se laisse pas impressionner, comme l'écrit The Economist.

«Les Russes ne peuvent pas prendre de grandes villes» Vadym Ivtchenko

Tchassiv Yar semble déserte, le 29 avril 2024. Image: keystone

L'armée russe ne peut s'emparer que de petits villages et de petites régions.

«Bakhmout, Avdiïvka, Tchassiv Yar: on parle de villes avec des dizaines de milliers d'habitants. Les Russes les ont tout simplement détruites. Personne n'est resté.» Vadym Ivtchenko, député ukrainien

Si elle continue à attaquer la logistique russe et à augmenter ses réserves d'artillerie, l'armée ukrainienne pourra à nouveau mieux tenir le front et libérer des territoires, selon Vadym Ivchenko.

Traduit et adapté par Tanja Maeder