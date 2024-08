La Russie avance dans le Donbass. Image: keystone

Ce que la Russie a pris à l'Ukraine cette année

Depuis début 2024, l'armée russe grignote du terrain en Ukraine. Voici l'ampleur de ses gains.

Depuis le début de l'année, la Russie avance lentement, mais sûrement en Ukraine. C'est actuellement dans l'oblast de Donetsk que les défenseurs ukrainiens sont le plus sous pression. Près de Pokrovsk, des unités russes ont pris ce week-end les deux villages de Prohres et Ivanivka.

«C'est en direction de Pokrovsk que les attaques les plus nombreuses ont eu lieu cette semaine. A Donetsk, les défis sont extrêmes» Volodymyr Zelensky

Même si «Forbes» a annoncé que Kiev avait réussi à repousser une avancée russe massive comprenant 11 chars et plusieurs centaines de soldats, l'avantage reste actuellement dans le camp des envahisseurs. Où se situe la zone dans laquelle la Russie peut conquérir de nouveaux territoires - et à quelle vitesse se fait l'avancée?

La ville de Pokrovsk (60 000 habitants) se trouve à 70 kilomètres au sud-ouest de Bakhmout. C'est à quelques kilomètres à l'est de cette ville que les troupes russes progressent le plus rapidement depuis le début de l'année. Les unités russes ont pu avancer de près de 20 kilomètres. La majeure partie de ces gains eu lieu au mois de juillet.

En rouge: les territoires conquis par la Russie depuis début 2024. image: deep state /watson

En rouge: les territoires conquis par la Russie en juillet 2024. image: deep state /watson

En juillet, le front s'est déplacé de huit kilomètres en défaveur de l'Ukraine. Les envahisseurs ont réussi à encercler deux bataillons ukrainiens près de Prohres. Selon différentes sources, il s'agissait d'une erreur du commandement ukrainien. Après s'être rebellées contre leur hiérarchie, les troupes auraient réussi à se sortir de cette mauvaise posture.

Plus au nord, les pertes territoriales (en rouge) de l'Ukraine pour le mois de juillet sont beaucoup moins importantes.

Que représentent les territoires conquis?

Depuis le début de l'année, la Russie a gagné près de 920 kilomètres carrés de terrain ukrainien le long du front. Soit environ la superficie du canton du Jura.

En Ukraine, pays plus de quatorze fois plus grand que la Suisse, les dimensions sont différentes.

Les deux oblasts de Louhansk et de Donetsk sont à eux seuls (53 201 km²) bien plus grands que la Suisse (41 285 km²). Une grande partie de ces territoires est tombée sous le contrôle de la Russie après l'invasion de 2022. L'Ukraine contrôle encore 10 720 km² dans les deux oblasts. Si la Russie maintient son rythme actuel de conquête, la bataille d'usure pour Louhansk et Donetsk pourrait durer sept ans.