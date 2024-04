L'Allemagne livre des milliers de «Matador» à l'Ukraine

L'Allemagne envoie une série d'armes supplémentaires à l'Ukraine, dont un engin réputé redoutable appelé «Matador». Son point fort: la flexibilité.

Julian Seiferth / t-online

Plus de «International»

Un article de

«RGW 90 Matador» – un nom qui ne donne à première vue que peu de détails. Pour en savoir plus, il faut décomposer l'abréviation: «Man-portable Anti-Tank, Anti-Door». En français: arme portative anti-tank et anti-porte.

Le gouvernement allemand a livré à l'Ukraine 2056 Matador supplémentaires pendant les fêtes de Pâques. Au total, Kiev en a donc reçu 10 000 depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Ces chiffres figurent sur la liste des prestations de soutien militaire octroyées par le gouvernement fédéral et avaient été repris par le média allemand Merkur.

👉Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine👈

Utilisable même dans des espaces restreints

Selon son fabricant Dynamit Nobel Defence, aujourd'hui démantelé, la force du lance-grenades non guidé réside avant tout dans sa compacité et sa flexibilité. L'arme mesure un mètre de long pour environ onze kilos. Elle a une portée de plus de 300 mètres. De plus, elle tire sans recul et on peut donc l'employer dans des espaces relativement restreints –par exemple lors d'un combat urbain.

Le «Matador», vidéo de présentation Vidéo: extern / rest

Le Matador peut, en outre, adapter sa force de frappe en fonction de la situation. Dynamit Nobel Defence explique qu'en cas d'affrontement, il est ainsi possible de monter en puissance.

Les petits chars autant que les murs

Dans quelles situations le lance-grenades pourrait-il alors servir concrètement en Ukraine? D'après Merkur, il ne devrait certes pas faire le poids contre les chars de combat russes, mais il pourrait endommager les chars de grenadiers plus légers. Autre avantage, il peut percer des murs, notamment ceux des maisons.

Dans quelle contexte les troupes ukrainiennes pourraient-elles y avoir recours? La Russie renforce ses bombardements sur le nord-est de la métropole de Kharkiv. On peut y voir une préparation à une attaque avec des troupes au sol, analyse Merkur. Si Moscou cherchait effectivement à prendre Kharkiv, le Matador, compact, mais puissant, serait probablement d'un grand secours pour la défense ukrainienne.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)