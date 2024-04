Pourquoi le chef des armées ukrainiennes est confiant

Dans un entretien, le commandant suprême de l'armée ukrainienne évoque les pressions exercées sur ses forces armées. Mais il se montre également confiant, à une condition.

Dans une interview accordée à l'agence de presse publique ukrainienne «Ukrinform», le commandant suprême des forces armées ukrainiennes Oleksandr Syrskyj évoque des sections de front particulièrement éprouvées et les récentes pertes territoriales de l'Ukraine. Il souligne toutefois que l'armée ukrainienne «ne resterait pas exclusivement sur la défensive».

Interrogé sur la situation actuelle sur le front, Syrskyj a déclaré:

«La situation sur le front est actuellement très tendue. Mais c'est l'état normal d'un front. Il ne fait aucun doute que nos soldats et nos officiers doivent donner le meilleur d'eux-mêmes chaque jour.»

Néanmoins, l'armée ukrainienne progresse chaque jour et gagne plus de positions qu'elle n'en perd assure son chef. En outre, les gains de terrain des Russes ne sont pas substantiels d'un point de vue tactique. Selon Syrskyj, l'Ukraine surveille à tout moment les mouvements des troupes russes.

La raison de cette situation tendue serait la supériorité numérique des Russes et leur avantage en termes de matériel. Les Russes disposeraient de six fois plus de munitions que les Ukrainiens. Les soldats de Moscou sont connus pour ne pas faire attention aux pertes et pour lancer des attaques généralisées avec de lourdes pertes.

Mais l'Ukraine a appris entre-temps à compenser au mieux le manque de munitions. Les drones, que l'Ukraine utilise plus efficacement que la Russie selon Syrskyj, sont particulièrement décisifs à cet égard.

Oleksandr Syrskyj: il n'est commandant suprême des forces armées ukrainiennes que depuis février de cette année. Image: Roman Chop/AP/dpa

Manque d'armement comme principal problème en Ukraine

Cela correspond également aux rapports d'experts de l'Institut américain pour les études de guerre (ISW), selon lesquels l'Ukraine est contrainte de concentrer ses ressources limitées sur les points critiques du front. Le risque que l'armée russe perce la ligne de défense à des endroits moins bien sécurisés s'en trouve toutefois accru. Le rapport des experts de l'ISW confirme en outre les gains de terrain de l'armée russe. Selon ce rapport, les forces armées russes auraient pris une superficie de 505 kilomètres carrés depuis le début de leur nouvelle offensive en octobre, soit environ deux fois la superficie de Genève.

Tant les experts de l'ISW que le commandant en chef ukrainien Syrskyj soulignent l'importance de l'aide occidentale pour stopper l'avancée russe. Selon Syrskyj, les alliés occidentaux auraient entre-temps été convaincus de l'importance d'une victoire ukrainienne.

Grâce aux livraisons d'armes nécessaires, l'Ukraine serait en mesure de vaincre la Russie sur le champ de bataille:

«Nous avons besoin d'armes, nous pouvons faire tout le reste nous-mêmes»