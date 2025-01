Zelensky a souligné qu'un «nouveau chapitre» s'ouvrait «pour l'Europe» Image: EPA

Zelensky demande des troupes occidentales pour «forcer la paix»

Zelensky voit l’arrivée de Trump comme une «opportunité» et estime qu’un déploiement occidental en Ukraine pourrait inciter Poutine à négocier la paix.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé jeudi qu'un éventuel déploiement de troupes occidentales en Ukraine aiderait à «forcer la Russie à la paix», assurant voir une «période d'opportunités» s'ouvrir avec l'arrivée prochaine de Donald Trump à la Maison Blanche.

Les conjectures vont bon train sur de possibles futurs pourparlers de paix après bientôt trois ans d'invasion russe de l'Ukraine, tandis que Donald Trump a promis d'œuvrer à mettre rapidement fin à la guerre.

Un contingent européen en Ukraine

Parmi les idées explorées par les chancelleries européennes et Washington figure celle du déploiement d'un contingent militaire en Ukraine pour assurer le maintien d'un hypothétique cessez-le-feu.

«Le déploiement de contingents de partenaires est l'un des meilleurs instruments» pour «forcer la Russie à la paix», a jugé Zelensky au cours d'une réunion en Allemagne au «format Ramstein», qui rassemble les principaux alliés de l'Ukraine.

Cette hypothèse, qui a en particulier été évoquée mi-décembre entre les dirigeants français Emmanuel Macron et polonais Donald Tusk, a été rejetée par la Russie, qui l'a qualifiée de «prématurée».

«Période d'opportunités»

Zelensky a en outre souligné qu'un «nouveau chapitre» s'ouvrait «pour l'Europe» avec l'entrée dans ses fonctions de Donald Trump le 20 janvier. Pour le chef de l'Etat ukrainien, il s'agira d'«un moment où nous devrons coopérer encore plus, compter encore plus les uns sur les autres et obtenir ensemble des résultats encore plus importants».

«Je considère cette période comme une période d'opportunités»

Volodymyr Zelensky se trouve jeudi en Allemagne pour s'entretenir avec les principaux alliés de l'Ukraine, au moment où les forces ukrainiennes reculent sur le front oriental et craignent un désengagement américain après le retour au pouvoir de Donald Trump.

Nouvelle aide américaine

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a annoncé à cette occasion une nouvelle aide militaire pour l'Ukraine d'un montant d'environ 500 millions de dollars (485 millions d'euros).

Celle-ci «comprend des missiles supplémentaires pour la défense antiaérienne ukrainienne, davantage de munitions», notamment pour les armements air-sol, «et d'autres équipements pour soutenir les F-16 ukrainiens», a-t-il expliqué.

Zelensky a quant à lui appelé les alliés de Kiev à «participer encore plus activement» au développement d'un «arsenal de drones» pour l'Ukraine, des engins devenus incontournables dans cette guerre.

Il a par ailleurs estimé que l'offensive de l'armée ukrainienne déclenchée en août dans la région frontalière russe de Koursk, où les Ukrainiens occupent toujours plusieurs centaines de kilomètres carrés, avait été «l'une de nos plus grandes victoires» dans cette guerre. (jah/ats)