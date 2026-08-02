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Kosovo: 7 dépouilles ont été retrouvées dans une fosse commune

Kosovo policeman guards the site where forensic teams have begun excavations of a mass grave near the village of Kalluder, Wednesday, July 29, 2026. (AP Photo/Florent Bajrami) Kosovo Mass Grave
Les corps seraient ceux d'un groupe d'intellectuels kosovars albanais.Keystone

Kosovo: 7 dépouilles ont été retrouvées dans une fosse commune

Les corps retrouvés pourraient être ceux d'un groupe d'intellectuels kosovars albanais exécutés durant la guerre de 1998-1999.
02.08.2026, 07:4902.08.2026, 07:51

Les médecins légistes kosovars ont retrouvé les dépouilles de sept personnes dans une fosse commune qui pourrait contenir les restes de plus de vingt Kosovars albanais disparus pendant la guerre de 1998-1999 entre les forces serbes et les indépendantistes kosovars, a annoncé samedi le Premier ministre Albin Kurti.

Ce procès va «changer la manière dont l'histoire jugera le Kosovo»

Environ 1600 personnes sont toujours portées disparues depuis la guerre d'indépendance du Kosovo (1998-1999) entre les forces serbes et la guérilla kosovare albanaise, et les découvertes de fosses communes restent rares.

«Les restes de sept personnes ont été retrouvés jusqu'à présent» dans ce charnier découvert dans le village de Kalludër, dans la région de Zubin Potok (nord), a déclaré aux médias Albin Kurti, après avoir rendu visite aux équipes sur le site, où des travaux d'excavation ont débuté mardi et se poursuivent. Il a ajouté:

«Il s'agit très probablement des restes de 23 Albanais qui ont été enlevés de force, exécutés, et dont les corps ont été enterrés dans le but de dissimuler l'horrible crime commis par les forces serbes au printemps 1999.»

Les autorités kosovares pensent qu'il s'agit d'un groupe d'«intellectuels de Mitrovica (nord), médecins, professeurs et défenseurs de droits humains, enlevés et portés disparus depuis le 19 avril 1999», avait affirmé le premier ministre dans un message diffusé jeudi sur les réseaux.

Deux Serbes de Zubin Potok ont été arrêtés en milieu de semaine en lien avec ce dossier, selon le parquet local.

Albin Kurti a appelé la communauté internationale «à faire pression sur Belgrade pour ouvrir les archives de l'armée yougoslave», afin de retrouver d'autres charniers.

Kurti gagne mais perd sa majorité au Kosovo

Environ 13 000 personnes ont été tuées pendant le conflit au Kosovo, dont 11 000 Albanais kosovars, pour la plupart des civils.

Sur 1600 personnes toujours recherchées, environ 1100 sont les victimes kosovares albanaises et quelque 500 sont soit serbes, soit roms, soit membres d'autres minorités.

Près de trois décennies après la guerre, les relations toujours tendues entre le Kosovo et la Serbie, qui n'a jamais reconnu l'indépendance proclamée en 2008 par son ancienne province, entravent également les recherches sur les personnes disparues.

Sous l'égide de Bruxelles, une commission conjointe d'experts kosovars et serbes s'est réunie pour la première fois en janvier afin de lancer la coopération entre Belgrade et Pristina dans la localisation de fosses communes. (ats/afp)

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