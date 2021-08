International

guerre

Afghanistan: les Talibans ont pris Ghazni Hérat et Kandahar



Les Talibans multiplient les conquêtes et marchent sur Kaboul

Image: Keystone

Les grandes villes afghanes tombent les unes après les autres aux mains des Talibans. Ils ont pris vendredi le contrôle de Kandahar et menacent la capitale.

La liste des villes prises par les Talibans ne cesse de s'allonger. Lancée début mai, leur offensive avance à un rythme effréné à travers le pays. Mardi, les insurgés ont conquis Farâh et Pul-e Khomri. Jeudi, ils se sont emparés de Ghazni et Hérat. Vendredi, c'est au tour de Kandahar et Lashkar Gah de tomber.

Les insurgés islamistes ont aussi pris sans résistance vendredi matin Chaghcharan, capitale de la province de Ghor, dans le centre du pays. Ce qui veut dire qu'en huit jours, les Talibans ont pris le contrôle de 14 des 34 capitales provinciales d'Afghanistan:

Image: datawrapper

Kandahar est la deuxième ville du pays, Hérat la troisième. Leur conquête est une étape majeure de l'offensive et rapproche dangereusement les Talibans de Kaboul. Le gouvernement afghan ne contrôle que la capitale et quelques autres territoires.

Retrait des forces étrangères

Les Talibans ont lancé leur offensive en mai à la faveur du début du retrait final des troupes américaines et étrangères, qui doit être achevé d'ici au 31 août. Ils s'étaient d'abord emparés de vastes territoires ruraux sans rencontrer grande résistance.

Ces combats ont un fort impact sur la population civile. Au moins 183 civils ont été tués, dont des enfants, en un mois à Lashkar Gah, Kandahar, Hérat (ouest) et Kunduz.

Nombre de civils ont afflué ces derniers jours à Kaboul, où une grave crise humanitaire menace. Ils tentent désormais de survivre dans des parcs ou sur des terrains vagues de la capitale, dans le dénuement le plus complet. (ats/asi)

