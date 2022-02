Les Houthis armés jusqu'aux dents Image: sda

Yémen: des armes de guerre suisses au coeur d'un conflit sanglant

Une équipe d'enquêteurs de la RTS, SRF, RSI, la NZZ am Sonntag et l’ONG Lighthouse Reports ont démontré que les Saoudiens mènent une guerre sanglante avec des Sig Sauer 551, des fusils d'assaut suisses. Mais des chars et des avions ont aussi été identifiés.

Des journalistes de la RTS, SRF, RSI et la NZZ am Sonntag ont collaboré et enquêté sur la trace du matériel suisse dans divers zones de conflits, grâce à des documents accessibles en Open Source et des images satellites. Ils ont pu pointer du doigt de nombreuses marchandises produites en Suisse et exportées dans des zones de conflit.

Le reportage diffusé au 12:45 de la RTS, démontre, par exemple, l'utilisation d'avions Pilatus PC-12, les mêmes identifiés pour le bombardement d'un village en Afghanistan en juillet 2021.

Depuis 2015, l'Arabie Saoudite mène de violentes frappes contre les rebelles houthis au Yémen. Comme le soulignent la RTS et Temps Présent, des armes Sig Sauer 551 sont utilisées sur le sol yéménite.

Pays scindé en deux

Le Yemen est divisé en deux depuis plus de six ans. Les forces loyalistes, aidées par l'Arabie Saoudite, face aux Houthis, qui eux, sont soutenus par l'Iran. Cette guerre provoque un blocus aérien et maritime, entraînant un accès limité à ces denrées pour des millions de civils. «Seize millions de personnes sont dans une situation très risquée vis-à-vis de l’accès à la nourriture», explique Hichem Khadraoui, directeur des opérations de l’ONG Geneva Call.

La RTS a contacté le Secrétaire d'Etat à l'économie (SECO), qui confirme avoir connaissance des exportations vers l’Arabie saoudite de 106 fusils d’assaut, ainsi que de 300 pistolets mitrailleurs. Les transactions remontent à 2009, soit avant le conflit. Et la Suisse, rappelle le SECO, ne contrôle que depuis 2012 l’utilisation qui est faite du matériel de guerre qu’elle vend.

Le reportage exclusif de Temps Présent sera diffusé jeudi soir sur la RTS.