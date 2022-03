Un enfant devient réfugié chaque seconde en Ukraine

Plus d'un million et demi de petits Ukrainiens ont déjà quitté leur pays. Image: sda

Plus d'un million et demi de petits Ukrainiens ont déjà quitté leur pays depuis le début du conflit et on ne sait rien des enfants déplacés dans le pays.

Un enfant quitte l'Ukraine presque chaque seconde depuis le début de l'offensive russe. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef) a sonné l'alerte mardi à Genève.

Au total, près d'1,5 million d'enfants sont devenus réfugiés ces dernières semaines en raison des affrontements en Ukraine. Soit le chiffre alarmant de près de 60 par minute, affirme à la presse un porte-parole.

L'Unicef a appelé à de nombreuses reprises ces dernières semaines à protéger les enfants en Ukraine. Parmi eux, 100 000 se trouvent dans des centres où ils habitaient sans leurs proches avant le début de l'offensive. L'Unicef n'a en revanche pas de données sur les enfants déplacés à l'intérieur du pays, a ajouté le porte-parole.

Au total, le nombre de personnes ayant fui l'Ukraine atteignait plus de 2,95 millions de personnes, selon le dernier décompte du Haut Commissariat aux réfugiés, mardi.

«Cette crise, en termes de vitesse et d'échelle est sans précédent depuis la Seconde guerre mondiale» James Elder, un porte-parole de l'Unicef

Le porte-parole, se faisant aussi l'écho du Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, a souligné que ces enfants «sont soumis au risque significatif de séparation, de violences, d'exploitation sexuelle et de trafic». (jah/ats)