Un missile des Houthis frappe un navire norvégien au large du Yémen

Voici ce que les Suisses ont le plus cherché sur Google en 2023

Le Hamas, membre de ce qu'il nomme «l'axe de la résistance» contre Israël, aux côtés notamment du Hezbollah libanais et des Houthis, a salué la décision «courageuse et audacieuse» des rebelles yéménites. (sda/ats/afp)

Il s'agit de la première fois qu'un bâtiment militaire français est ciblé par les Houthis depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée après une attaque meurtrière du mouvement islamiste palestinien en sol israélien le 7 octobre.

Tous les «navires liés à Israël ou qui transporteront des marchandises» vers Israël ne sont pas les bienvenus en mer Rouge, zone stratégique située entre le nord-est de l'Afrique et la péninsule arabique, ont-ils prévenu dans un communiqué.

Plus de «International»

«Un gars nerveux et spécial»: sur les lieux du double assassinat de Sion

Voici à quel point la vie sera plus chère dans votre commune en 2024

Les plus lus

«Les nuits font très peur»: Les Israéliens se ruent sur les armes

Depuis les attaques du Hamas, la demande de permis de port d'armes a augmenté en Israël. Le ministre de la Sécurité, le nationaliste Itamar Ben-Gvir, y est favorable.

En Israël, on voit de plus en plus de citoyens armés dans la rue. Pour faire leurs courses, ils s'équipent parfois d'un fusil d'assaut. Même pour se rendre au fast-food du coin, ils emportent un pistolet. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, le nombre de permis d'armes délivrées a considérablement augmenté parmi la population.