Après la révolte de Wagner, Poutine craint de nouveaux troubles en Russie. Son parlement vient de voter pour augmenter considérablement les pouvoirs de la Garde nationale, directement subordonnée au président. Voici ce qui se cache derrière.

Clara Lipkowski

Viktor Solotov a été l'un des rares à assurer le chef du Kremlin de son soutien dans le chaos de l'insurrection de Wagner fin juin. Le chef de la Garde nationale et ancien garde du corps de Poutine a fait savoir que ses hommes étaient prêts à défendre Moscou jusqu'à la mort contre les mercenaires de Wagner qui arrivaient. Ses forces d'intervention étaient présentes dans la capitale russe et à Rostov-sur-le-Don. Mais, elles non plus, n'ont pas réussi à stopper l'avancée de l'armée privée.

Il semble que Solotov pourrait tout de même sortir gagnant de l'insurrection. Il avait lui-même déjà évoqué la possibilité d'acquérir des armes lourdes et des chars pour ses forces armées après le soulèvement. C'est apparemment décidé – sa «Rosgvardiya» sera manifestement renforcée dans son ensemble. La Douma a récemment adopté un projet qui devrait considérablement renforcer la garde nationale.

De manière quelque peu voilée, le Parlement traite actuellement le sujet sous le terme de «groupes militarisés spéciaux». La troupe de Solotov est généralement engagée à l'intérieur du pays et est légèrement armée. Les nouveaux groupes et les nouvelles armes devraient apparemment rendre la «Rosgvardiya» plus efficace.

Diverses missions pour la garde nationale

A la base, la Garde nationale est censée défendre le territoire russe. Ses missions sont néanmoins multiples et elle est rattachée au ministère de l'Intérieur mais dépend directement du président Poutine. La garde apparaît par exemple à chaque fois que des personnes tentent de manifester en Russie.

Lors de la révolte de Wagner, des tireurs d'élite de la troupe étaient postés à Moscou. D'une manière générale, elle est censée lutter contre la criminalité, mais elle intervient également lors d'attentats terroristes et s'est déjà rendue dans des zones occupées par les Russes en Ukraine – des zones que la Russie revendique comme son propre territoire. Plus de 300 000 hommes serviraient dans les unités de la Garde nationale.

Les nouveaux groupes militaires étudiés par la Douma doivent les «soutenir de manière encore plus complète», rapporte Meduza, un média critique envers le Kremlin. Il s'agit notamment de maintenir l'ordre et la sécurité publics et de défendre les frontières de la Russie. Elles doivent en outre combattre les «formations armées illégales», ce qui peut être interprété comme une référence au putsch de Wagner.

En cas de besoin, les nouveaux groupements pourront désormais, selon Meduza, détruire des véhicules sans pilote dans les airs, sous l'eau ou au sol. Les unités du chef de Wagner, Prigojine, étaient notamment montées en puissance avec des chars. Le nombre et le type d'armes que les gardes recevront désormais n'a pas été défini pour l'instant.

Meduza relate que les forces d'intervention doivent «minimiser les dégâts» et avertir les gens avant de faire recours aux armes. L'utilisation d'armes serait par exemple autorisée lorsqu'une foule fait preuve de «résistance de groupe» ou tente d'attaquer un établissement protégé, mettant ainsi en danger la vie des personnes. Les formulations sont vagues, le «cas de nécessité» peut donc être interprété de manière large.

Selon le journal russe Vedomosti, l'unité «Grom» devrait en outre être subordonnée à la «Rosgvardiya». Celle-ci lutte en fait contre la criminalité liée à la drogue, mais devrait recevoir des pouvoirs «radicalement» accrus et passer d'environ 2700 à 6200 personnes.

Selon Meduza, une unité devrait également être créée à Moscou. Jusqu'à présent, on sait relativement peu de choses sur cette unité de la capitale, mais on peut imaginer qu'elle pourrait être utilisée dans la lutte contre les futures attaques de drones, ainsi que contre le terrorisme intérieur. Le média indique qu'il semblerait que le recrutement ait commencé.

Selon Meduza, la journaliste Farida Rustamova argumente que le Kremlin a «tiré des apprentissages de la révolte de Prigojine» et qu'il veut se protéger en cas de nouveau soulèvement armé d'autres groupes paramilitaires.

Il est déjà certain que la «Rogvardiya» elle-même sera mieux équipée: Solotov, le chef de la garde, a déclaré fin juin lors d'une adresse au Kremlin que ses unités recevraient des chars et de l'artillerie. La date de leur livraison dépendrait encore du financement du projet, mais celui-ci aurait été convenu avec Poutine. Le porte-parole de la «Rosgvardiya», Valeriy Gribakin, a déclaré au journal économique RBK que les chars permettraient à la Garde «d'accomplir plus efficacement les tâches qui lui sont confiées»; l'organisation qui l'a précédée possédait déjà des chars.

Le député de la Douma Alexander Chinstein a souligné par le passé que le projet avait déjà été lancé avant le soulèvement de la troupe Wagner. Mais l'importance du plan a été confirmée par la rébellion.

Outre l'attribution d'unités et d'armes supplémentaires, la «Rosgvardiya» pourrait en outre profiter directement du soulèvement de Wagner: certains des combattants bien formés de la troupe Wagner pourraient rejoindre la Garde nationale.

