Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pris des mesures disciplinaires à la suite d'une fusillade survenue à Kiev et impliquant ses services secrets. Image: Imago

Cette étrange fusillade à Kiev a impliqué les services secrets de Zelensky

Des coups de feu ont retenti en pleine rue à Kiev, parce que des agents secrets ukrainiens armés en sont venus aux mains. Le président Volodymyr Zelensky est ulcéré.

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Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vivement critiqué une fusillade confuse au cours de laquelle ses services secrets se sont affrontés. Il a parlé d'une «situation absolument scandaleuse».

Le procureur général doit clarifier les raisons qui ont poussé des agents du service de renseignement intérieur SBU et des services de renseignement militaire HUR à échanger des tirs, lesquels ont fait des blessés à Kiev, a affirmé Volodymyr Zelensky avant d'ajouter:

«Ici, on ne peut tirer que sur les occupants russes, pour défendre l'Ukraine»

Une opération chaotique

Le SBU a d'abord annoncé mercredi qu'il était parvenu, conjointement avec le HUR, à déjouer un attentat téléguidé depuis Moscou contre un opposant russe. Selon des médias de Kiev, il s'agirait d'un officier du Corps des volontaires russes RDK, qui combat aux côtés de l'Ukraine.

Plus tard, le SBU a écrit que ses forces d'intervention avaient été attaquées par des inconnus lors d'une opération d'enquête. Plusieurs assaillants auraient été blessés lors d'un échange de tirs. Ils se seraient révélés être des militaires. La supervision des volontaires russes relève des services de renseignement militaire HUR, qui ne s'est pour l'heure pas exprimé officiellement sur l'incident.

Volodymyr Zelensky a en revanche tiré des conséquences directes de cet incident. Selon le Kyiv Independent, il a limogé le chef du département de protection des secrets d'Etat du SBU, Oleh Khramov, et exigé une enquête approfondie. (trad. ysc)