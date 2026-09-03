beau temps21°
DE | FR
burger
International
guerre

Les services secrets se tirent dessus à Kiev: Zelensky est furieux

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pris des mesures disciplinaires à la suite d&#039;une fusillade.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pris des mesures disciplinaires à la suite d'une fusillade survenue à Kiev et impliquant ses services secrets.Image: Imago

Cette étrange fusillade à Kiev a impliqué les services secrets de Zelensky

Des coups de feu ont retenti en pleine rue à Kiev, parce que des agents secrets ukrainiens armés en sont venus aux mains. Le président Volodymyr Zelensky est ulcéré.
03.09.2026, 12:0703.09.2026, 12:07
Un article de
t-online

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vivement critiqué une fusillade confuse au cours de laquelle ses services secrets se sont affrontés. Il a parlé d'une «situation absolument scandaleuse».

Le procureur général doit clarifier les raisons qui ont poussé des agents du service de renseignement intérieur SBU et des services de renseignement militaire HUR à échanger des tirs, lesquels ont fait des blessés à Kiev, a affirmé Volodymyr Zelensky avant d'ajouter:

«Ici, on ne peut tirer que sur les occupants russes, pour défendre l'Ukraine»

Une opération chaotique

Le SBU a d'abord annoncé mercredi qu'il était parvenu, conjointement avec le HUR, à déjouer un attentat téléguidé depuis Moscou contre un opposant russe. Selon des médias de Kiev, il s'agirait d'un officier du Corps des volontaires russes RDK, qui combat aux côtés de l'Ukraine.

Poutine aurait menti sur son gros missile
Poutine aurait menti sur son gros missile

Plus tard, le SBU a écrit que ses forces d'intervention avaient été attaquées par des inconnus lors d'une opération d'enquête. Plusieurs assaillants auraient été blessés lors d'un échange de tirs. Ils se seraient révélés être des militaires. La supervision des volontaires russes relève des services de renseignement militaire HUR, qui ne s'est pour l'heure pas exprimé officiellement sur l'incident.

Volodymyr Zelensky a en revanche tiré des conséquences directes de cet incident. Selon le Kyiv Independent, il a limogé le chef du département de protection des secrets d'Etat du SBU, Oleh Khramov, et exigé une enquête approfondie. (trad. ysc)

Toute l'actu' brûlante sur l'Ukraine...
La Russie espionne l&#039;Europe via les caméras des sonnettes
La Russie espionne l'Europe via les caméras des sonnettes
Voici pourquoi Vladimir Poutine ne vient pas à bout de l&#039;Ukraine
Voici pourquoi Vladimir Poutine ne vient pas à bout de l'Ukraine
de Kurt Pelda, Kramatorsk
Les signes d&#039;une escalade de la guerre en Ukraine se multiplient
1
Les signes d'une escalade de la guerre en Ukraine se multiplient
de Tobias Schibilla
Zelensky bouleverse son gouvernement: ce que l&#039;on sait
Zelensky bouleverse son gouvernement: ce que l'on sait
Thèmes
La guerre en Ukraine en images
1 / 18
La guerre en Ukraine en images
Un bâtiment en flammes après un bombardement russe, Kiev.
partager sur Facebookpartager sur X
Kiev: l'entraînement secret des civils au combat
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
La fuite des cerveaux s'accentue au Pentagone
En pleine guerre contre l’Iran, les Etats-Unis remanient les équipes à la tête de leur armée et au Pentagone. Ces nombreux départs attirent l'attention sur le secrétaire à la Défense Pete Hegseth.
Conflits, désaccords, rumeurs: sous la direction du secrétaire à la Défense Pete Hegseth, les départs se multiplient au Pentagone. Dernier exemple en date: Daniel Driscoll, secrétaire adjoint à la Défense chargé de l’armée de terre.
L’article