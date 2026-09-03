Harry et Meghan avaient quitté le Royaume-Uni en 2020, en froid avec la famille royale. Image: www.imago-images.de

Trump «heureux» que Harry et Meghan aient quitté les Etats-Unis

Le prince britannique et son épouse ont fait leur retour au Royaume-Uni. Et ce n'est pas pour déplaire à Donald Trump, pas un grand «fan» du couple.

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Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi être «heureux» que le prince britannique Harry et son épouse Meghan aient quitté les Etats-Unis pour le Royaume-Uni. Le milliardaire républicain ne «les aurait pas repris» s'il était membre de la famille royale. Il a en particulier accusé Meghan d'avoir été «très irrespectueuse» envers la défunte reine Elizabeth, dans sa première réaction officielle sur le sujet.

Le fils cadet du roi Charles III et son épouse avaient quitté le Royaume-Uni en 2020, en froid avec la famille royale, multipliant les critiques publiques à son encontre. Ils vivaient en Californie avec leurs enfants, Archie, sept ans, et Lilibet, cinq ans.

«J'en suis heureux. Je n'en étais pas fan», a réagi Donald Trump dans le bureau ovale, interrogé à propos du retour du couple au Royaume-Uni pour une durée indéterminée. Selon les médias britanniques, la famille pourrait s'installer dans les Cotswolds, une région prisée des célébrités, au nord-ouest de Londres.

Donald Trump Keystone

«Je pense qu'ils ont été très irrespectueux envers la famille royale. Cela ne m'a pas plu», a ajouté le président américain. «J'avais une très bonne relation avec la reine. Vraiment très bonne. J'ai appris à très bien la connaître. J'ai également une très bonne relation avec le roi Charles», a-t-il encore dit.

Plusieurs tacles envers Meghan

Harry a semblé avoir renoué avec son père, le roi Charles III, qui se bat contre un cancer, lors de ses récentes visites au Royaume-Uni. Il resterait, en revanche, brouillé avec le prince William, son frère et héritier à la couronne britannique, et sa femme Kate.

Donald Trump a assuré qu'il n'aurait pas été aussi magnanime:

«Si j'étais la famille royale, je ne les aurais pas repris»

L'ancien homme de télévision a déjà eu affaire à Meghan à plusieurs reprises. A la veille d'une visite d'Etat en 2019, lors de son premier mandat, il a nié avoir qualifié Meghan de «méchante», bien que ce commentaire ait été clairement audible dans l'enregistrement d'un entretien avec un tabloïd.

En 2020, il a déclaré n'être «pas fan» de l'actrice, souhaitant «beaucoup de chance à Harry, parce qu'il va en avoir besoin». Meghan Markle, de nationalité américaine, a critiqué Donald Trump lors de la campagne présidentielle de 2016, le qualifiant de «misogyne» et de «polarisant». (jzs/ats/afp)