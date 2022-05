Bild: keystone

Des soldats russes auraient aussi violé des hommes et des garçons

Les femmes ne seraient pas les seules victimes de viols en Ukraine. Les crimes connus à ce jour ne seraient en outre «que le sommet de l'iceberg», a mis en garde la représentante de l'ONU, Pramila Patten.

Des hommes et des garçons feraient également partie des victimes présumées de viols en Ukraine. C'est ce qu'ont déclaré des fonctionnaires des Nations unies et de l'Ukraine mardi lors d'une conférence de presse à Kiev d'après le quotidien britannique The Guardian.

«J'ai reçu des rapports, qui n'ont pas encore été vérifiés, sur des cas de violence sexuelle contre des hommes et des garçons en Ukraine» a déclaré Pramila Patten, lors d'une conférence de presse à Kiev.

De nombreux cas de violences sexuelles perpétrées par les troupes russes en Ukraine font déjà l'objet d'une enquête. Ces cas ne sont que «le sommet de l'iceberg», a averti Mme Patten, encourageant les survivants à ne pas garder le silence.

Patten a ajouté qu'il pouvait être particulièrement difficile pour les hommes survivants de viols de dénoncer les crimes:

«Il est difficile pour les femmes et les filles de dénoncer [le viol, notamment en raison de la stigmatisation, mais c'est souvent encore plus difficile pour les hommes et les garçons. Nous devons créer cet espace sûr pour toutes les victimes afin qu'elles puissent signaler les cas de violences sexuelles»

Des rapports recueillis en Ukraine

La procureure générale ukrainienne, Iryna Venediktova, a déclaré mardi que ses services avaient recueilli des rapports faisant état de violences sexuelles commises par les troupes russes contre des hommes et des femmes de tous âges, des enfants aux personnes âgées.

A Irpin, dans la banlieue de Kiev, Moscou utiliserait les viols comme une stratégie de guerre délibérée pour briser la résistance de la population ukrainienne et pousser l'Ukraine à capituler, a-t-on appris.

Selon le droit international humanitaire, le viol est considéré comme un crime de guerre, au même titre que la torture, le meurtre, la contrainte ou le déplacement de civils, par exemple.

