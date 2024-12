Distribution de prospectus présentant l'accord de paix en Irlande du Nord après le «Vendredi saint» de 1998. Image: keystone

Ces 7 accords de paix qui ont ramené la stabilité

Capitulation, décision militaire ou négociations mettent fin aux guerres, mais seule une approche durable garantit une paix véritable et stable.

Les guerres et les conflits violents touchent des millions de personnes dans le monde. La situation dure parfois depuis des décennies. Elle se solde souvent par un cessez-le-feu, mais il en faut davantage pour mener à une paix véritablement durable. Les dissensions peuvent rapidement réapparaître.

Plusieurs éléments existent pour mettre fin à une guerre: la capitulation, une décision militaire ou encore des négociations. Voici des exemples à travers l'histoire qui prouvent que les discussions amènent de la stabilité. Pendant un certain temps, au moins.

Les traités de Westphalie - 1648

La guerre de Trente Ans (1618-1648) a été l'une des plus sanglantes de l'histoire européenne et a principalement ravagé l'Allemagne. Ce conflit religieux opposait les catholiques et les protestants du Saint Empire romain germanique. Il s'est ensuite étendu à l'échelle du continent et a conduit à un affrontement territorial.

Entrée à Münster pour les négociations de paix de 1643. Image: libre de droits

Les traités de 1648 ont non seulement mis fin à cette guerre impitoyable et compliquée, mais ont également jeté les bases du système étatique moderne. Il s'agissait du premier grand congrès de paix en Europe, considéré par la suite comme un modèle pour les futures négociations.

Westphalie a d'ailleurs rendu la Confédération officiellement indépendante du Saint Empire romain germanique en la reconnaissant comme un Etat souverain.

Le Congrès de Vienne - 1814/1815

Après la défaite de Napoléon, le Congrès de Vienne, qui s'est tenu du 18 septembre 1814 au 9 juin 1815, a permis de réorganiser l'Europe.

Celui-ci a également joué un rôle capital pour la Suisse, tombée sous le joug français durant la période napoléonienne, et qui avait ainsi perdu son indépendance. Le Congrès de Vienne a permis de dessiner les frontières actuelles de la Suisse et de proclamer la neutralité de son armée.

L'Europe après le Congrès de Vienne de 1815.

L'accord de Camp David - 1978

En 1979, le président égyptien Anwar as-Sadat et le premier ministre israélien Menachem Begin signent un traité de paix. Celui-ci s'est concrétisé grâce à la médiation du président américain Jimmy Carter.

Le président égyptien Sadate (à g.) serre la main du premier ministre israélien Begin, pour la plus grande joie de Jimmy Carter. Image: keystone

En échange de la paix et de la reconnaissance de l'Etat hébreu, celui-ci a rendu à l'Egypte la péninsule du Sinaï. Il l'avait conquise en 1967, lors de la guerre des Six Jours.

Le traité a marqué une étape importante dans le conflit au Proche-Orient, mais il a également eu de profondes conséquences. L'Egypte s'est retrouvée isolée et exclue de la Ligue arabe. Pour beaucoup, la reconnaissance d'Israël relevait du sacrilège. Des forces radicales ont perpétré un attentat contre Sadate au Caire en 1981. Ses efforts lui auront coûté la vie.

Attentat contre le président égyptien Anwar as-Sadat au Caire, octobre 1981. Image: AP

Aujourd'hui encore, l'issue de la guerre des Six Jours influence la géopolitique de cette région du globe. Alors qu'Israël a rendu l'intégralité du Sinaï en vertu du traité de paix avec l'Egypte de 1982, il a conservé Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza (jusqu'en 2005), ainsi que le plateau du Golan.

Des biens de ravitaillement israéliens tombent sur le Sinaï, juin 1967. Image: AP HO

Prisonniers de guerre égyptiens pendant la guerre des Six Jours arabo-israélienne, juin 1967. Image: AP

L'accord d'indépendance de la Namibie - 1988

La Namibie a conquis son indépendance en 1990 - après plus de 100 ans de domination étrangère et deux expériences coloniales douloureuses.

De 1884 à 1915, des envoyés allemands gouvernaient le territoire, alors appelé Afrique du Sud-Ouest allemande. Ils ont commis un génocide contre les Herero et Nama autochtones. Après la Première Guerre mondiale, c'est l'Afrique du Sud qui a pris le contrôle en 1921. Elle a instauré un régime d'apartheid dans lequel les peuples indigènes étaient opprimés et discriminés.

Timbres de 1975 de l'ONU revendiquant l'indépendance de la Namibie. Image: libre de droits

En 1966, les Nations unies ont retiré à l'Afrique du Sud son mandat sur la Namibie, mais le gouvernement sud-africain a ignoré cette décision. Il faudra attendre la fin de la guerre froide et l'accord d'indépendance pour voir la disparition de l'apartheid. Les négociations ont eu lieu à Genève et n'ont rien de pourparlers «classiques». Ils n'ont pas mis fin à un conflit armé entre deux parties, mais ont apporté la paix dans la région.



Les accords de Dayton - 1995

L'éclatement de la Yougoslavie a provoqué une guerre civile en Bosnie-Herzégovine en 1992. Les Serbes de Bosnie ont attaqué les villes bosniaques avec l'armée yougoslave (JNA) et des groupes paramilitaires afin d'empêcher la Bosnie de devenir indépendante. Temps forts de cette période: le siège de Sarajevo et le génocide de Srebrenica.

Tant les efforts de médiation internationale que le déploiement de troupes américaines n'ont pas réussi à mettre fin aux affrontements. En 1995, l'Otan a mené des attaques aériennes controversées qui se sont finalement soldées par le retrait des troupes serbes de Bosnie.



La destruction du pont ottoman de Mostar (Stari Most) par l'armée croate en novembre 1993 est resté l'un des événements les plus symboliques de la guerre de Bosnie. Image: AP

La même année, la paix de Dayton a été conclue sous la médiation des Etats-Unis et de l'UE. Elle a réuni autour de la table le président serbe Slobodan Milošević, le président croate Franjo Tuđman et le président bosniaque d'Herzégovine Alija Izetbegović.

Le texte a mis fin à l'effusion de sang, mais cristallise des tensions aujourd'hui encore.

Ravages de la guerre à Sarajevo, janvier 1997. Image: KEYSTONE

Vie quotidienne après la guerre à Sarajevo, janvier 1997. Image: KEYSTONE

L'accord de paix pour l'Irlande du Nord - 1998



L'origine du conflit en Irlande du Nord est à chercher au Moyen Age. Les Anglais ont colonisé l'île à partir du 12ᵉ siècle. En 1922, l'Irlande a proclamé son indépendance - à l'exception du nord du territoire.

En 1968, les tensions ont débouché sur une lutte de pouvoir entre catholiques et protestants. Le pays a sombré dans la guerre civile – un épisode parfois baptisé «The Troubles». L'enjeu: déterminer si les régions du nord devaient rester dans le giron du Royaume-Uni ou intégrer la jeune Irlande.

Deux femmes se protègent du gaz lacrymogène utilisé par la police britannique contre des jeunes lançant des pierres à Londonderry. Un mois plus tôt, des soldats britanniques ont tué quatorze catholiques non armés, lors de ce qui est devenu le «Bloody Sunday», en février 1972. Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Un garçon déambule devant un immeuble détruit à Belfast, août 1969. Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

La phase la plus violente du conflit en Irlande du Nord a pu prendre fin avec ce que l'on appelle aussi l'accord du Vendredi saint (Belfast Agreement). Il a été paraphé par les gouvernements britannique et irlandais, ainsi que par les partis politiques d'Irlande du Nord.

Un soldat britannique patrouillant près d'une église à Belfast, avril 1972. Image: AP

La question de l'appartenance reste malgré tout un sujet sensible dans la région. Le Brexit, entre autres, a ravivé de vieilles tensions.

Les accords de paix en Colombie - 2016

Le conflit armé en Colombie a duré plus d'un demi-siècle. La guérilla des FARC a lutté contre le gouvernement - à l'origine pour une révolution socialiste.

Poste de police détruit par les FARC, mai 1999. Image: AP

Après de nombreuses négociations qui ont débuté en 2012, les deux parties ont signé un traité de paix en 2016. La Suisse a participé au processus en tant que médiatrice.

Alain Berset visite un centre de réintégration d'anciens combattants des FARC, août 2023. Image: KEYSTONE

Un bracelet d'un dissident des FARC montre le Che Guevara avec une casquette ornée d'une croix suisse, avril 2023. Image: EPA EFE

Mais bien que le plus grand groupe paramilitaire d'Amérique latine ait été désarmé, la paix reste fragile.

En effet, certaines unités des FARC ont rejeté le traité et ont à nouveau sombré dans la clandestinité. Elles poursuivent aujourd'hui leurs actions, aux côtés d'autres guérillas.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)