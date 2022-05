Natalia (R) et sa mère Dina (L) après être arrivées de Marioupol à un point d'évacuation à Zaporizhzhia, en Ukraine, le 02 mai 2022. Image: EPA

Les civils évacués de Marioupol: «j'avais peur que le bunker s'effondre»

L'évacuation des civils reclus sous-terre à Marioupol a commencé. Après avoir été enfermée pendant des semaines, Natalia Usmanova raconte l'horreur des bombes et de la vie souterraine.

En résumé👇

Une centaine de personnes ont été évacuées d'une aciérie assiégée dans la ville de Marioupol, dans le sud du pays.

d'une aciérie assiégée dans la ville de Marioupol, dans le sud du pays. Les personnes évacuées devraient arriver dans la ville de Zaporizhzhia plus tard dans la journée de lundi.

plus tard dans la journée de lundi. Natalia, évacuée de l'usine, raconte qu'elle n'a pas vu la lumière du jour depuis deux mois.

Le président Zelensky a déclaré qu'il espérait que d'autres évacuations pourraient avoir lieu.

L'évacuation a commencé

Dimanche soir, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé que l'évacuation de l'usine Azovstal, dans le port assiégé de Marioupol, avait commencé.

«Le premier groupe d'environ 100 personnes se dirige déjà vers la zone contrôlée. Demain, nous les rencontrerons à Zaporizhzhia» a indiqué dimanche après-midi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Selon TF1 Info, le régiment Azov, la force armée ukrainienne qui défend la dernière poche de résistance à Marioupol, avait indiqué d'abord que «vingt civils, des femmes et des enfants» avait pu être évacués. Les autorités russes avaient donné le chiffre de 40 civils, dimanche en milieu de journée.

De son côté, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a affirmé que l'organisation faisait «tout son possible» pour évacuer les civils coincés dans «l'apocalypse» de Marioupol.

« Nous n'avions pas vu le soleil pendant si longtemps»

Natalia Usmanova faisait partie des dizaines de civils évacués de l'usine de Marioupol. Selon The Guardian, Usmanova, 37 ans, s'est exprimée dimanche après avoir été évacuée.

Recroquevillée, dans le réseau tentaculaire de bunkers souterrain, sous l'immense aciérie d'Azovstal, Natalia a senti son cœur s'arrêter lorsque les bombes russes se sont abattues sur Marioupol: «je craignais que le bunker ne résiste pas, j'avais une peur terrible» at-elle déclaré.

«Lorsque le bunker a commencé à trembler, j'étais hystérique. J'avais tellement peur que le bunker s'effondre»

Elle se souvient aussi du manque d'oxygène dans les abris et de la peur constante, «nous n'avions pas vu le soleil pendant si longtemps» a-t-elle dit, s'exprimant dans le village de Bezimenne, dans une zone de Donetsk sous le contrôle des séparatistes soutenus par la Russie, à environ 30 km à l'est de Mariupol.

Selon BBC News, les personnes évacuées de Marioupol décrivent une ville «anéantie». Nadia, évacuée, elle aussi, en même temps que Natalia, qualifie «d'incompréhensible» le fait qu'une ville entière ait été «anéantie», affirmant que des rues entières n'existaient plus.

«Pour la première fois depuis le début de la guerre, ce couloir indispensable a commencé à fonctionner» a déclaré de son côté Volodymyr Zelenskiy dans une allocution publiée sur Telegram. Le président ukrainien espère que les évacuations se poursuivraient lundi.

Jusqu'à 100 000 personnes se trouveraient encore dans le blocus de Marioupol. Parmi elles, et selon The Guardian, jusqu'à 1 000 civils et quelques 2 000 combattants ukrainiens seraient retranchés sous l'aciérie d'Azovstal, seule partie de la ville non occupée par les Russes.