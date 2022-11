Ce flippant prédicateur pro-Poutine n'aurait pas dû aller au front

Fin juillet, par exemple, un prêtre orthodoxe russe a attaqué son collègue ukrainien lors d'un service religieux parce qu'il n'avait pas apprécié son sermon. En février, le patriarche de Moscou Kyrill avait justifié la guerre contre l'Ukraine en la qualifiant de «lutte contre le mal». Peu après, l'homme d'Eglise a refusé de jouer un rôle de médiateur entre Kiev et Moscou. Kyrill figure, aujourd'hui, sur les listes de sanctions du Canada et du Royaume-Uni . Selon le portail indépendant russe Mediazona , au moins trois prêtres russes ont été tués jusqu'à présent, avec Vassiliev, dans la guerre en Ukraine.

Vassiliev avait récemment suscité l'indignation en apparaissant à la télévision russe. Il y avait appelé les femmes à «être fertiles et à se reproduire». Il est évident, selon Vassiliev, que «si une femme a plus d'un enfant, elle ne souffrira pas autant si l'un d'eux est mobilisé pour la guerre». La scène a également été diffusée sur Twitter avec des sous-titres en anglais:

Mikhaïl Vassiliev a perdu la vie dimanche matin «dans l'exercice de ses fonctions de prêtre sur le territoire de l'opération militaire spéciale en Ukraine», peut-on lire dans un communiqué de son diocèse de Moscou . Selon un communiqué de la 76e division aéroportée de l'armée russe, Vassiliev a été tué par l'impact d'une roquette d'artillerie de type Himars. Des éclats d'obus auraient touché l'homme de 51 ans à la tête et l'auraient tué, a écrit l'unité sur le Facebook russe VKontakte. On ne sait pas exactement où Vassiliev a été tué.

L'Etat islamique multiplie les attentats: l'Europe est-elle menacée?

En Afghanistan, les attentats revendiqués par l'organisation terroriste Etat islamique se multiplient. Fabien Merz, expert à l'EPF de Zurich, examine le danger que les islamistes pourraient représenter pour le Vieux Continent.

Les marchés, les écoles et les musées afghans ne sont plus des lieux sûrs sous le règne des talibans. La dernière attaque en date a eu lieu dans une école de Kaboul et a fait au moins 19 morts. Quelques jours auparavant, une explosion devant l'ambassade de Russie avait secoué la capitale afghane. Un kamikaze s'était fait exploser, faisant six morts. L'Etat islamique (EI) a ensuite revendiqué l'attaque. Fin août, 21 personnes avaient déjà trouvé la mort dans un attentat perpétré par l'EI contre une mosquée.