Le président français a proposé à Bruxelles une «initiative pour la sécurité alimentaire» avec d'abord un «plan d'urgence de libération des stocks en cas de crise pour éviter toute pénurie et modérer les hausses de prix».

L'Egypte, la Turquie, le Bangladesh ou encore le Nigeria, des pays très peuplés, sont les principaux importateurs des céréales de Russie et d'Ukraine.

«Nous appelons Moscou à être responsable en permettant que les semis en Ukraine aient lieu. Faute de quoi la guerre provoquera dans 12 à 18 mois une famine inéluctable, avec des pénuries de céréales au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, où l'Egypte dépend notamment à 80% des céréales russes et ukrainiennes pour nourrir sa population.»

La guerre comme les conséquences indirectes des sanctions occidentales touchent un nombre important de pays, car la Russie et l'Ukraine sont «les greniers à blé de l'Europe», a rappelé Joe Biden .

Afrique et Asie

«Nous discutons également avec les Européens et tous les autres pays pour qu'ils suspendent toutes les restrictions sur leurs exportations alimentaires»

La France, pour sa part, a proposé un plan d'urgence pour la sécurité alimentaire au niveau de l'UE et du G7.

Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils allaient consacrer 11 milliards de dollars (10,2 milliards de francs) ces cinq prochaines années pour répondre aux menaces sur la sécurité alimentaire et à la malnutrition dans le monde.

La guerre menace l'économie mondiale et on ne sait pas comment réagir

La guerre menace l'économie mondiale et on ne sait pas comment réagir

C'est la fin de la guerre entre Uber et les taxis à New York

Plus de «International»

L'invasion de l'Ukraine par la Russie provoque des pénuries de blé et des flambées des prix alimentaires au Yémen, pays ravagé par la guerre et qui importe près de 90% de son blé.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie provoque des pénuries de blé et des flambées des prix alimentaires au Yémen, pays ravagé par la guerre et qui importe près de 90% de son blé. Image: sda

La plus grande colombe pour la paix dans le monde est dans les Alpes suisses

Le porte-parole du Kremlin s'est exprimé et c'était absurde

Un humoriste suisse défonce Zemmour et Pécresse, voici ses punchlines

Le général favori de Poutine a disparu et ce n'est pas le seul

Les plus lus

Comment Tinder est utilisée pour tromper la censure russe

Contourner la censure russe demande beaucoup de créativité: face au verrouillage de l'espace médiatique, les internautes se servent notamment de l'application de rencontre pour diffuser des contenus.

Ce n'est pas évident de trouver des sources d'information alternatives en Russie. Alors que la télévision et les journaux d'Etat diffusent le discours officiel justifiant l'invasion de l'Ukraine, plusieurs médias indépendants et occidentaux ont été interdits, tout comme Facebook et Instagram.