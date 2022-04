La ligne de front russe se déplace, mais «la guerre est loin d'être terminée»

L'armée russe s'est retirée de l'agglomération de Kiev. Où sont passées les troupes et qu'est-ce qui pourrait se passer? Aperçu de la situation sur le terrain.

Même au 40ᵉ jour de guerre en Ukraine, les forces armées russes n'ont pas encore atteint les principaux objectifs qu'elles s'étaient fixés pour leur guerre. Au contraire, depuis le 31 mars, elles se retirent de l'agglomération de Kiev vers la Biélorussie, la Russie et le Donbass.

Malgré tout, «la guerre est loin d'être terminée et pourrait encore tourner en faveur de la Russie si l'armée russe parvient à mener une opération réussie dans l'est de l'Ukraine», analysent Frederick W. Kagan, George Barros et Karolina Hird du groupe de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW). L'ISW fournit également une visualisation du retrait, état au 3 avril 👇

Bild: Screenshot Twitter @TheStudyofWar

La situation à Kiev et dans le nord

L'Ukraine a gagné la bataille de Kiev, du moins provisoirement: les forces russes ont achevé leur retrait. Une grande partie des troupes russes se trouverait, désormais, à l'est du fleuve Dniepr, d'autres unités en Biélorussie et en Russie occidentale, indique l'ISW.

Le retrait se serait en partie déroulé de façon désordonnée, ce qui explique que certaines troupes russes soient restées en arrière. Le gouvernement ukrainien qualifie ces soldats et unités de troupes d'«orcs perdus». Le chef de l'administration militaire régionale de Kiev, Alexander Pavlyuk, a annoncé que l'oblast de Kiev allait désormais être «nettoyé» de ces laissés-pour-compte.

Franz-Stefan Gady, de l'International Institute for Strategic Studies (IISS), écrit, en revanche, le 4 avril, qu'aucun soldat ou unité de troupes russes n'a été laissé derrière. La précipitation non coordonnée du retrait russe pourrait indiquer qu'au moins certaines des unités qui se trouvent actuellement en Biélorussie et en Russie occidentale sont temporairement incapables de combattre.

Néanmoins, Kagan, Barros et Hird de l'ISW relativisent en ce qui concerne la situation dans le Donbass, à l'Est et une éventuelle fin de la guerre:

«La victoire ukrainienne dans la bataille de Kiev est importante, mais pas décisive»

La situation dans le sud

Ces derniers jours, les forces armées russes ont poursuivi leurs offensives dans le sud. L'état-major ukrainien a annoncé, le 3 avril, que les troupes russes se battaient pour reprendre le contrôle de Kherson, après que les forces ukrainiennes aient repris le contrôle de la ville à la mi-mars. Des combats sporadiques ont également été signalés à Odessa.

La situation à Marioupol et Kharkiv

Kharkiv continue d'être bombardée. L'état-major ukrainien a annoncé, le 2 avril, que l'intensité des bombardements avait, toutefois, quelque peu diminué.

Peu d'informations sont disponibles sur ce qui se passe à Marioupol, ce qui est probablement dû à la perte ou à l'interruption des communications avec la ville portuaire. Les médias russes ont fait état de combats dans la ville le 2 avril.

Les experts de l'ISW supposent que la Russie utilisera la prise de la ville, très symbolique, à des fins de propagande. Le fait que cela ne se soit pas encore produit indiquerait que les troupes russes n'ont pas le contrôle du terrain.

Marioupol se trouve au sud de l'oblast de Donetsk, mais pas encore dans la zone contrôlée par les séparatistes de la République populaire autoproclamée de Donetsk (DNR).

Vidéo: watson

Pour les prochains jours, les experts Frederick Kagan, George Barros et Karolina Hird du ISW prévoient que les forces russes vont probablement sécuriser Marioupol et pourraient ensuite tenter de lancer de nouvelles opérations offensives au nord-ouest de la ville afin de renforcer leur ambition d'annexer l'ensemble de l'oblast de Donetsk à la DNR.

La situation dans les Républiques populaires autoproclamées du Donbass

La ligne d'occupation russe actuelle, dans le sud et l'est de l'Ukraine, représente un gain considérable de territoire contrôlé par la Russie depuis le début de la guerre.

Selon l'état-major ukrainien, les unités russes ont attaqué des positions ukrainiennes à différents endroits dans la région de Donetsk, mais n'ont obtenu que peu de succès. Des rapports publiés sur les médias sociaux laissent supposer que de violents combats ont eu lieu à Donetsk ces derniers jours.

Le 3 avril, le gouverneur ukrainien de la région de Louhansk a affirmé que les maires des villes de Rubishne, Milowe, Stanytsia Louhanska et Markivka collaboraient avec la République populaire autoproclamée de Louhansk (LNR). Des fonctionnaires de la LNR ont, en outre, affirmé que les forces armées ukrainiennes avaient fortement endommagé la ville de Roubijne. Ces deux déclarations ne peuvent actuellement pas être vérifiées de manière indépendante.

Le rapport de l'état-major ukrainien du 2 avril indique que les forces russes n'ont pas encore sécurisé Roubijne. (yam, adapté de l'allemand par jah)