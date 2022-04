La Russie va recevoir une nouvelle vague de sanctions cette semaine

«La Russie a essayé de soumettre toute l'Ukraine et a échoué. Cette nouvelle phase de l'offensive militaire russe pourrait durer des mois ou plus. Moscou va continuer les frappes aériennes et les tirs de missiles sur le reste du pays pour causer des dégâts militaires et économiques et aussi, clairement, pour semer la terreur».

Marine Le Pen, candidate radicale ou tata sympa?

Une récente analyse confirme que si Marine Le Pen a policé son image, son programme n'est pas aussi moelleux. Selon la fondation Jean Jaurès, la «normalisation des idées de droite radicale» dans les médias, la «violence» d'Eric Zemmour et sa passion pour les chats ont participé à la dédiabolisation de la candidate du Rassemblement national (RN).

«Marine Le Pen s’est drapée d’une cape de banalité pour masquer ce qu’elle est.» Cette phrase est de Christophe Castaner et elle a résonné sur les ondes de RMC le 31 mars dernier. Comme le président du groupe de La République en marche à l'Assemblée nationale, une majorité d'élus, de candidats et d'observateurs décrivent une Marine Le Pen plus «mesurée», «adoucie», «sympa», «rassembleuse», «républicaine» et, c'est sans doute le plus important: présidentiable. Et les derniers sondages semblent le prouver, tant la candidate du Rassemblement national n'a jamais talonné le favori d'aussi près. La file de Jean-Marie Le Pen ne serait plus qu'à cinq petits points d'Emmanuel Macron (22% contre 27% des intentions de vote)