Arme redoutée de l'armée russe : Le lance-grenades 2S4 Tjulpan doit être utilisé en Ukraine.

L'obusier nucléaire de Poutine aurait été aperçu près de Bakhmout

Le nom de combat «tulipe» n'est pas le plus intimidant. Pourtant, l'énorme lance-mine que l'armée de Poutine utilise probablement dans le Donbass représente une grande menace pour les troupes ukrainiennes.

Christophe Cologne

C'est l'une des armes d'artillerie les plus redoutées dans les rangs de l'armée russe: le lance-grenades 2S4 Tyulpan, dont le nom se traduit par «tulipe». Ce mortier peut tirer des munitions conventionnelles de calibre 240 mm et il est surtout destiné à attaquer les positions fortifiées, les bunkers et les bâtiments. On le reconnaît comme l'une des plus grandes pièces d'artillerie au monde.

Arme redoutable

Selon les experts militaires, les troupes de Poutine ont utilisé cette arme depuis le début de la guerre en Ukraine, notamment pendant le siège de la ville portuaire de Marioupol, qui a duré plusieurs semaines. Désormais, il semblerait que le 2S4 Tyulpan soit également utilisé autour des villes de Bakhmout et de Soledar, dans l'est de l'Ukraine. L'expert militaire britannique Rob Lee du King's College de Londres a diffusé il y a quelques jours une vidéo montrant un 2S4 Tyulpan en action dans la région de Louhansk, non loin de Bakhmout.

«C'est une arme très lourde, capable de provoquer d'énormes destructions et de détruire d'un seul coup de grandes surfaces» expert militaire cité par le Daily Mirror

Ce qui est redoutable dans ce lance-mines, surnommé «masse» par l'armée russe, c'est sa capacité à tirer également des munitions chimiques et nucléaires. Ainsi, le 2S4 Tyulpan permet de tirer des ogives nucléaires, mais aussi des bombes à fragmentation et des grenades incendiaires.

Si le 2S4 Tyulpan venait effectivement à être équipé d'obus nucléaires plus petits, appelés armes nucléaires tactiques, ceux-ci pourraient détruire des zones de la taille d'un stade de football.

«Les têtes nucléaires que le lance-mines peut tirer sont très difficiles à dévier ou à détruire» expert militaire cité par le Daily Mirror

Sa distance de tir varie entre dix et vingt kilomètres en fonction des munitions. Afin d'augmenter la précision de tir du mortier, l'arme peut en outre être soutenue par un drone aérien sans pilote.

Stratégie inhumaine



Le 2S4 Tyulpan a déjà été utilisé dans d'autres conflits impliquant la Russie, comme en Tchétchénie, en Syrie ou en Afghanistan. Sa taille est certes redoutable, mais c'est aussi un inconvénient. En effet, les équipes de drones ukrainiennes, spécialisées dans la neutralisation des équipements militaires russes, pourraient trouver dans ce lance-mines monté sur rail une cible de choix.

La ligne de front âprement disputée dans le Donbass se transforme pour l'armée russe en un combat de plus en plus coûteux, dans lequel d'innombrables soldats sont déjà tombés. Autour des villes de Bakhmout et Soledar, l'ami de Vladimir Poutine, Evgueni Prigojine, a stationné sa fameuse troupe de mercenaires «Wagner». Le groupe aurait pour mission d'envoyer de jeunes recrues inexpérimentées et d'anciens détenus se faire tuer sans ménagement dans les lignes ennemies. L'objectif de cette stratégie inhumaine? Repérer les positions ukrainiennes grâce à leurs tirs de barrage et les bombarder ensuite.

Pour en revenir au 2S4 Tyulpan, il serait déjà utilisé sur la ligne de front dans l'est de l'Ukraine. Toutefois, il est encore trop tôt pour dire si cette arme apporte un avantage décisif aux troupes russes.