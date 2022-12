Le millionnaire russe Pavel Antov est mort après avoir chuté d'un hôtel 3 étoiles indien. screenshot: Twitter / @nexta_tv

Ce que l'on sait de l'hôtel indien miteux où sont morts deux puissants Russes

Le plus riche des parlementaires russes est tombé de la fenêtre d'un hôtel en Inde. Mais les images de l'établissement n'indiquent pas forcément un lieu de vacances pour millionnaires...

Le député russe Pavel Antov avait critiqué la guerre en Ukraine. Il est désormais mort, retrouvé dans une mare de sang devant un hôtel en Inde. Il serait apparemment tombé du troisième étage. Deux jours plus tôt seulement, l'un de ses compagnons de voyage, Vladimir Boudanov, avait été retrouvé mort dans le même hôtel. «Crise cardiaque», a annoncé la police locale.

Antov aurait voulu fêter son 66e anniversaire avec des amis dans la ville de Rayagada, dans l'Etat d'Odisha, à l'est de l'Inde, écrit le Dailymail. Et ce, à l'hôtel Sai International.

Mais un coup d'œil sur TripAdvisor laisse perplexe: des touristes séjournent-ils volontairement dans l'hôtel Sai International dans la ville de Rayagada, dans l'est de l'Inde? Et Antov n'aurait pas été n'importe quel touriste. Selon le magazine Forbes, l'oligarque était, en 2019, le parlementaire russe le mieux rémunéré: il aurait gagné l'équivalent de 135 millions de francs suisses en seulement un an.

«Stay Royal», indique-t-on au-dessus de l'entrée de l'hôtel C'est ainsi que l'hôtel se présentait, en 2012, sur sa page Facebook. screenshot: facebook / @Hotel Sai International Pvt. Ltd

«Simple, mais bien»

L'utilisateur TripAdvisor «Sabeena111», qui vit en Allemagne, a visité l'hôtel Sai International en 2015. Il a apparemment été enchanté et a attribué 4 points sur 5. Il écrit:

«Simple, mais bien. Chambres agréablement grandes»

Il fait également l'éloge de l'«excellent garlic naan» et de l'amabilité du personnel. Il ajoute qu'il faut environ dix minutes en voiture pour se rendre au centre-ville.

«Chambre agréablement grande» à l'hôtel Sai International. Screenshot: Tripadvisor, Sabeena111

La chambre la plus luxueuse... sale et minimaliste

«Kathmandu68» n'est pas aussi convaincu par le Sai International que «Sabeena111». «Kathmandu68» vit à Rome et était à Rayagada en 2019. La revue commence par:

«Nul. Mais c'était ça ou rien»

Certes, «Kathmandu68» a été surclassé – après avoir fait une réclamation concernant la première chambre –, mais même la chambre la plus luxueuse était sale et minimaliste.

Il semble tout de même qu'il y ait des suites au Sai International. Des photos de «Doron_J» datant de 2015 laissent entrevoir une chambre de luxe.

La suite 👇 «Il n'y a pas d'autres bonnes opportunités dans cette ville.» screenshot: tripadvisor, Doron_J

«Doron_J» écrit à propos de l'hôtel:

«Il n'y a pas d'autres bonnes opportunités dans cette ville»

«Kathmandu68», lui, continue de se plaindre. Le déjeuner? Quelques maigres tranches de pain grillé, un gobelet de beurre et un peu de confiture, des bananes et du thé. «Doron_J» est plus optimiste, il se réjouit de la présence d'un... thermos dans sa chambre.

«Kathmandu68» donne 1 point sur 5, «Doron_J» donne tout de même 4 points sur 5.

Il y a même un thermos dans les suites du Sai International 👇 screenshot: tripadvisor, «Kathmandu68»

«Des puces dans mon lit»

L'Allemande «nicoleh.» ne reviendra pas. Elle écrit qu'il y a des puces dans son lit et des cafards dans les couloirs de l'hôtel.

«Morsures comprises»

D'autres, comme «s_siegen», ont en revanche trouvé l'hôtel propre et louent le Wi-Fi gratuit dans les chambres.

Antov se cachait-il?

La petite ville de Rayagada est loin d'être un lieu de fête pour oligarques où l'on pourrait célébrer joyeusement un anniversaire avec des amis. L'endroit n'est pas développé pour les touristes. Sur Google, on ne trouve même pas une poignée d'hôtels à côté du Sai International. Sur TripAdvisor, il est même le seul à être noté par les clients. Quelques temples de la région ou des marchés aux bestiaux sont considérés comme les curiosités locales.

C'est pourquoi différentes sources spéculent sur le fait que Pavel Antov n'était pas à Rayagada pour faire la fête, mais pour se cacher de ses ennemis.

En effet, en juin de cette année, il s'était montré critique à l'égard de la guerre d'agression de Moscou contre l'Ukraine. Il avait qualifié cette dernière et les attaques aériennes sur Kiev de «terreur russe» qui blessait des civils ukrainiens, écrit le Dailymail. Le post en question a ensuite été supprimé. Pavel Antov a demandé publiquement pardon et a parlé d'une erreur technique. Il a souligné qu'il soutenait toujours Vladimir Poutine.

La propagande russe ne voit donc pas sa mort comme un acte de vengeance du régime. La mort de l'industriel de la saucisse serait en fait une tragédie personnelle selon eux. Ainsi, le média russe Shot écrit que «la police indienne n'exclut pas la possibilité que Pavel Antov soit devenu dépressif et se soit suicidé à cause de la mort de son ami Vladimir Boudanov». Le guide de voyage indien des Russes a déclaré à ANI que le groupe transportait beaucoup d'alcool sur lui lorsqu'il s'est enregistré à l'hôtel.

Antov et Budanov ont déjà été incinérés. Antov laisse derrière lui une femme et une fille.