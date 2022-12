L'ex-commandant en chef de l'armée de Poutine meurt «soudainement»

Image: Twitter

Aujourd'hui, une entreprise d'armement annonce le décès du général Alexei Maslow. Sa carrière fut fulgurante.

Un article de

L'ancien commandant des forces terrestres russes, le général Alexei Maslow, est mort. L'agence de presse russe Tass a évoqué dimanche une mort «soudaine» à l'hôpital militaire N.N. Burdenko. La nouvelle se base sur une déclaration de l'entreprise d'armement Uralvagonzavod, pour laquelle Maslov avait travaillé ces derniers temps.

L'âge de Maslow, au moment de sa mort, n'est pas clair: selon les documents, il avait 69 ou 70 ans. Il n'y a pas non plus eu d'informations sur la cause exacte du décès pour l'heure.

Une ascension «glorieuse»

L'entreprise a rendu hommage à l'ex-commandant comme à une personne qui a réussi une ascension «glorieuse». Maslow est passé d'un poste de chef de section à celui de commandant en chef de l'armée de terre.

Selon Tass, Maslow a reçu de nombreuses distinctions et médailles en Russie. De 2008 à 2011, il a été le plus haut représentant militaire de la Fédération de Russie auprès de l'Otan.

Maslow est également resté fidèle à la cause et à la patrie jusqu'à son dernier jour durant ses années de travail «en tant que représentant spécial pour la coopération militaire et technique», selon le communiqué d'Ouralvagonzavod cité par Tass. Sa contribution au développement de l'entreprise ne doit pas être sous-estimée, a-t-il ajouté.

(chl/t-online)