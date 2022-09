Le statut d'oligarque peut vous coûter plusieurs années d'espérance de vie

Depuis le début de l'année, un phénomène fait des ravages chez les oligarques russes: trouver la mort après une «chute» malencontreuse. La tendance est telle que des internautes ont décidé de tenir les comptes. On vous dresse le récap' de ces décès, en chiffres et en graphiques. Et c'est passionnant!

Il ne fait pas bon d'être un homme d'affaires riche, puissant et lié à la Russie par les temps qui courent. Et pas seulement en Occident, où plane la menace de sévères sanctions économiques. En Russie, le statut d'oligarque peut carrément vous coûter plusieurs années d'espérance de vie.

Mardi, c'est Anatoly Gerashchenko, ancien directeur de l'Institut de l'aviation de Moscou (MAI), qui est venu rejoindre le club des oligarques décédés dans des circonstances «suspectes». Selon le média russe Izvestia, cet ancien proche de Poutine aurait trouvé la mort au cœur-même de l'institut où il travaillait, après une chute d'une «grande hauteur» dans les escaliers de «plusieurs volées de marches».

Le fait est que, depuis janvier, la liste de ces oligarques disparus s'allonge. Si bien que des contributeurs de Wikipédia ont décidé de faire les comptes. Baptisée sobrement «Décès mystérieux d'hommes d'affaires russes en 2022», la page dénombre pas moins de 14 morts suspectes depuis le 30 janvier 2022. Un bref coup d'oeil sur ce listing macabre permet de tirer quelques conclusions chiffrées.

Comment sont morts les oligarques russes en 2022?

Chute

Si on pouvait donner un premier conseil aux oligarques qui nous lisent, c'est de faire bien attention où ils posent les pieds. En neuf mois, ils sont près de la moitié à avoir perdu la vie en... «tombant» (5 décès sur 14, plus exactement). Les circonstances de la chute varient. Outre la tristement banale dévalée dans les escaliers, on compte un décès «tombé d'une falaise lors d'une randonnée» et un «tombé de son bateau et noyé».

Autre conseil? Ne pas trop s'approcher des fenêtres: Wikipédia recense 2 décès par «défenestration», dont l'un dans un appartement, et l'autre après «une hospitalisation pour problèmes cardiaques et dépression» (c'est qu'on appelle cumuler les facteurs de risque).

Crise cardiaque et AVC

Deux autres fléaux auxquels les oligarques russes semblent particulièrement exposés. Le 14 septembre dernier, Vladimir Nikolaïevitch Sungorkine aurait été victime «d'un accident vasculaire cérébral et étouffé alors qu'il se rendait au déjeuner». Quant à Alexandre Subbotin, il est décédé le 8 mai d'une «crise cardiaque induite par la drogue» lors d'un «rituel chamanique» - bien que certains suggèrent qu'il ait ingéré du «poison de crapaud». Moins fréquent que d'être victime d'un AVC dans son salon, on vous l'accorde.

Drame familial

Il arrive que les familles fassent les frais de la malédiction qui pèse sur les oligarques russes. Sur trois des quatorze décès recensés, on a retrouvé les corps sans vie de l'épouse et des enfants avec celui du principal concerné. Dans les trois cas, les enquêtes ont conclu que le père était à l'origine de la tuerie, avant de se donner la mort.

Suicide

Enfin, les suicides semblent extrêmement fréquents chez nos oligarques (quatre décès sur quatorze). Là encore, les méthodes varient: Wikipédia comptabilise un décès par «pendaison», deux dans des circonstances encore relativement «troubles», et un par «blessure par balles au fond de la piscine».

Dans quel pays meurent-ils?

Dans l'écrasante majorité des cas, les décès ont eu lieu en Russie. On compte trois exceptions: le Royaume-Uni, l'Espagne et les Etats-Unis.

A quel âge meurent-ils?

55 ans L'âge moyen des oligarques russes décédés en 2022

Le plus jeune, Andrei Krukovsky, avait à peine 37 ans. Le plus âgé était Anatoly Gerashchenko, disparu à 73 ans.

Quelle profession exerçaient-ils?

«Hommes d'affaires» recouvre un panel de professions assez large. La grande majorité de nos oligarques disparus a fait fortune dans les énergies, et plus particulièrement au sein de la société russe Gazprom.

Mais qu'entend-on donc par mort «suspecte»?

Cette succession inhabituelle de décès d'hommes puissants liés à la Russie a suscité foule de commentaires circonspects. Plusieurs observateurs ont suggéré que ces accidents et suicides en cascade auraient pu faire l'objet d'une mise en scène.

Mais pourquoi? Et par qui? «Ces personnes pouvaient posséder des informations sensibles sur le fonctionnement du régime de Poutine. On ne peut pas exclure que quelqu’un ait cherché à les empêcher de fuiter», suggère la chercheuse Tatiana Kastouéva-Jean auprès du Parisien.

Rien ne permet de relier ces disparitions au pouvoir russe. On sait que certains de ces cadres avaient publiquement pris position contre le Kremlin et la guerre en Ukraine. Même si ces morts mystérieuses ne datent pas de février: selon une enquête du magazine américain USA Today, 38 personnalités russes ont été victimes de meurtres non résolus ou de morts suspectes entre 2014 et 2017.

Pour bon nombre d'entre eux, amis et familles ont réclamé une enquête indépendante pour éclaircir les circonstances de ces décès. Mais, à moins que quelqu'un ne brise le silence, le mystère risque de perdurer encore longtemps.