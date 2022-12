L'entrepreneur et homme politique russe Pavel Antov est décédé lors d'un voyage en Inde. Bild: Telegram/ Vyacheslav Kartukhin)

Le député le plus riche de Russie est mort en «tombant» du 3e étage

Pavel Antov, l'un des députés les plus riches de Russie, a perdu la vie lors d'un voyage de vacances en Inde. Quelques jours plutôt, c'est un autre de ses compagnons de voyage qui a été retrouvé mort dans le même hôtel.

Un article de

L'homme de 65 ans a été retrouvé, samedi dernier, baignant dans une mare de sang, devant un hôtel de la ville de Rayagada, dans l'est de l'Inde. Il est tombé du troisième étage d'une fenêtre de l'hôtel, a annoncé, plus tard, le consulat général russe à Calcutta.

Sinistre coïncidence

Pavel Antov se trouvait en voyage avec un groupe de quatre personnes et s'était enregistré dans l'hôtel mercredi.

Quelques jours seulement avant sa mort, le 22 décembre, le corps d'un autre Russe avait été découvert dans une chambre du même hôtel: Vladimir Boudanov. Selon les informations de la police, l'homme de 61 ans serait mort d'une «crise cardiaque».

Autre oligarque décédé la même semaine: Dmitry Zelenov, sur la Côte d'Azur Un énième oligarque russe meurt dans des circonstances mystérieuses

Le consulat général de Russie à Calcutta a pris contact avec la police au sujet de ces deux décès, a rapporté l'agence de presse étatique russe Tass. Il n'y aurait pas d'indices d'un crime.

Les autorités russes ont également confirmé le décès d'Antov. Il est mort dans des «circonstances tragiques», a déclaré le vice-président de l'Assemblée législative, Vyacheslav Kartukhin, dans un message sur Telegram.

Le député le plus riche de Russie, selon Forbes

Antov est le fondateur de l'entreprise de viande Vladimir Standard et député du parti de Vladimir Poutine, Russie unie. En 2019, selon le journal financier Forbes, il a occupé la première place du classement des fonctionnaires et députés les plus riches de Russie avec un revenu de 9,97 milliards de roubles (environ 135 millions de francs suisses). Antov laisse derrière lui son épouse et une fille.

En juin de cette année, Antov aurait critiqué la guerre d'agression de Moscou contre l'Ukraine et qualifié les attaques de missiles russes de «terreur». Son message a ensuite été supprimé des réseaux. Antov a demandé publiquement pardon et a parlé d'une erreur technique.

Ces derniers mois, une série de décès mystérieux d'oligarques russes avait donné lieu à des spéculations sur de possibles mesures punitives du Kremlin.