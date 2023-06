Ce qui se cache derrière les cyberattaques pro-russes contre la Suisse

Le manifeste de «NoName057(16)»

«Chaque action déclenche une réaction. Une guerre ouverte de l'information est menée contre la Russie. Les russophobes occidentaux utilisent les ressources administratives, financières et techniques d'Etats étrangers afin d'attaquer les infrastructures de la Fédération de Russie.



Nous n'avons pas l'intention de rester les bras croisés et, en réponse à leurs actions hostiles et ouvertement antirusses, nous réagirons de manière appropriée. Il est inacceptable que la russophobie devienne une norme! Nous ne ferons jamais de mal à des innocents et notre action est une réaction aux actes précipités de tous ceux qui ont adopté une attitude ouvertement hostile.



Nous disposons de suffisamment de connaissances, de force et d'expérience pour rétablir la justice là où elle a été bafouée. Nous ne nous attaquons pas nous-mêmes sur la base de nos convictions. Notre patrie est notre force. Nous ne travaillons pas dans le cadre de mandats commerciaux et ne concluons pas de contrats entre concurrents. Nous sommes prêts à collaborer avec des groupes de hackers et de "francs-tireurs" qui partagent nos valeurs énoncées dans le manifeste. La force réside dans la vérité, et nous nous y tenons!»