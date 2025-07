La fausse arrestation de Barack Obama. Vidéo: twitter

Trump publie un deepfake montrant l'arrestation d'Obama

Le président américain a diffusé une vidéo générée par l'IA montrant l'arrestation de Barack Obama dans le Bureau ovale.

Ce n'est pas la première fois que Donald Trump partage des contenus pour le moins polémiques créés avec l'intelligence artificielle. Ce dimanche, le président américain a diffusé sur son réseau Truth Social une nouvelle vidéo qui va sûrement faire couler beaucoup d'encre. Et pour cause: on y voit rien de moins que l'arrestation de son prédécesseur, Barack Obama.

La séquence, générée par l'IA, montre les deux hommes assis dans le Bureau ovale, comme cela avait effectivement été le cas en novembre 2016, quelques jours après la victoire de Donald Trump face à Hillary Clinton. Leur conversation est interrompue par des agents du FBI, qui interpellent l'ex-président démocrate sous le regard satisfait du républicain. Les images suivantes sont celles d'Obama en prison.

La vidéo est accompagnée du morceau Y.M.C.A., devenu l’un des hymnes de campagne de Trump.

Ces images de synthèse sont précédées par une séquence où l'on voit défiler plusieurs personnalités du parti démocrate, dont Barack Obama, Joe Biden ou Nancy Pelosi, accompagnée par la phrase «personne n’est au-dessus de la loi».

«Complot»

Cette vidéo fait suite aux allégations de la Directrice du renseignement américain. La semaine passée, Tulsi Gabbard a accusé Barack Obama et de hauts responsables de son administration d’avoir «préparé le terrain pour un coup d’Etat» en 2016.

Tulsi Gabbard a notamment dénonce «un complot» initié par les responsables démocrates afin d'imputer la victoire de Donald Trump à une ingérence russe.

Elle demande des poursuites judiciaires contre Barack Obama et d'anciens hauts responsables de la sécurité nationale américaine. (asi)