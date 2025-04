Le Hamas aurait de nouvelles idées pour une trêve

Des représentants du Hamas sont en route pour l'Egypte, avec dans leur baluchon de nouvelles propositions pour un accord de cessez-le-feu.

Plus de «International»

Une délégation du Hamas est en route pour Le Caire en Egypte pour y discuter de «nouvelles idées» sur une trêve dans la bande de Gaza, a déclaré un responsable du mouvement islamiste palestinien mardi à l'AFP. Quelques jours plus tôt, le Hamas a rejeté une proposition israélienne.

La délégation, qui comprend le négociateur en chef du Hamas, Khalil al-Hayya, «tiendra des réunions avec des responsables égyptiens au sujet de nouvelles idées visant à parvenir à un cessez-le-feu» dans le territoire palestinien, a indiqué ce responsable.

Jeudi, le Hamas avait rejeté une proposition israélienne de trêve, se disant opposé à un accord «partiel», par étapes, avec Israël et prônant plutôt «un accord complet», comme initialement prévu.

Une libération totale des otages israéliens contre l'arrêt de la guerre

Jusqu'à présent, le mouvement s'est dit prêt à libérer tous les otages israéliens encore retenus à Gaza depuis le 7 octobre 2023 en échange de l'arrêt de la guerre, du retrait des troupes israéliennes présentes dans le territoire palestinien et du début de la reconstruction.

Israël, de son côté, réclame le retour de tous les otages et le désarmement du Hamas et des autres groupes armés à Gaza, une «ligne rouge (...) non négociable» selon un responsable du mouvement palestinien.

Les négociations se tiennent par l'intermédiaire d'une médiation de l'Egypte, du Qatar et des Etats-Unis.

Samedi, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, s'est dit déterminé à continuer la guerre et a rejeté les «diktats» du Hamas. Selon M. Netanyahu, seule une pression militaire permettra le retour des otages encore détenus à Gaza. (ats/afp/svp)