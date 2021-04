International

Whatsapp lance des audio en accéléré et quatre autres options géniales



Whatsapp lance des vocaux en accéléré et quatre autres options géniales

Des informations concernant la prochaine mise à jour de Whatsapp ont été divulguées. Le 15 mai, plusieurs nouvelles fonctionnalités ultra pratiques feront leur apparition. Les voici.

On peut remercier le portail indépendant d'actu se concentrant sur les mises à jour de Whatsapp. Grâce à lui, des informations à propos des nouveautés que l'application offrira à ses utilisateurs dès le 15 mai prochain ont été publiées. Et la majorité a été confirmée par l'entreprise américaine. Laquelle préférez-vous?

Ecoutez les messages vocaux en accéléré

Notre journaliste watson l'a dit: «les voice notes, t'as le droit, mais pas au-delà de 20 secondes». Que faire quand on en reçoit de si long, qu'on a le temps de lancer une lessive et taper trois siestes? Whatsapp a trouvé la solution: les accélérer.

Grâce à la nouvelle mise à jour, il est désormais possible de choisir d'écouter les notes vocales en vitesse normale, ou alors en version rapide, 1.5 ou 2 fois plus vite. Avec cette dernière option, un audio de 2 minutes pourra se transformer en un extrait rêvé de 60 petites secondes.

Whatsapp et Instagram ne font plus qu'un

Mark Zuckerberg cherche depuis longtemps un moyen de centraliser toutes ses applis. C'est maintenant chose faite: le 15 mai, une fonctionnalité d'Instagram sera disponible sur Whatsapp.

Les «réels» plus précisément. Ces vidéos courtes d'Instagram dont l'allure ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de Tik Tok. Selon WhatsAppBeta Info, l'option est actuellement testée. Sa mise en service n'a en revanche pas encore été confirmée par la firme américaine.

Laissez vos messages s'effacer tous seuls

Les messages éphémères, qui ont fait le succès de l'application Snapchat, vont désormais faire le bonheur des utilisateurs de Whatsapp.

Plus besoin de réaliser 50 manip' avant de regretter un message envoyé. En plus de l'effacement manuel, une des nouvelles fonctionnalités permet de configurer la suppression automatique de ce dernier, 24 heures ou sept jours après son envoi. (PS: on n'a pas encore trop compris l'utilité donc n'hésitez pas à commenter pour nous faire part de vos lumières)

Whatsapp souligne tout de même que cette option n'empêche pas le destinataire d'enregistrer, de capturer ou transférer ledit message avant qu'il soit auto-effacé.

Besoin d'une pause ? Déconnectez au lieu de supprimer

Parce qu'il y a des périodes où Whatsapp nous gave, sans raison apparente, ce petit coup de mou pourra désormais être satisfait d'une simple déconnexion au lieu de désactiver les notifs, voire pire (surtout pour la firme), supprimer l'appli.

Cette fonction de déconnexion de WhatsApp devrait permettre aux utilisateurs d'utiliser leur compte sur plusieurs autres appareils en même temps. Pour l'heure en effet, il n'est possible de se connecter que sur deux appareils simultanément, pas plus.

Sinon, si c'est uniquement une discussion en particulier qui vous saoule, pas de problème. L'option «Lire plus tard» devrait conquérir votre petit cœur. Version améliorée de la fonctionnalité «archiver», cette nouvelle option permet d'invisibiliser et mettre sous silence les notifications intempestives de cette personne ou ce groupe qui vous dérangent.

Rejoignez les appels groupés quand vous voulez

Aujourd'hui, lorsqu'un de vos contacts Whatsapp lance un appel groupé qui vous inclus, si vous n'avez pas répondu, c'est foutu, vous ne pouvez pas rejoindre la discussion collective en cours. Pour participer, ce contact doit mettre fin à l'appel, et tout refaire, bref. Un bourbier sans nom.

La nouvelle mise à jour met fin à cette mascarade. Désormais, lors d'un appel de groupe manqué, il vous suffira de cliquer dessus afin de rejoindre la conversation du groupe, sans n'avoir dérangé personne.

