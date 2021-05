Des prêtres allemands défient le Vatican en bénissant des couples gays

Des prêtres catholiques ont lancé, lundi, une vaste action en Allemagne visant à bénir le mariage de couples homosexuels, malgré la position du Vatican.

Via E-Mail teilen

In Whatsapp teilen

In Messenger teilen

Plus «International»

Plus de 100 églises dans le pays organisent des cérémonies de mariages ouvertes «à tous ceux qui s'aiment», homosexuels, lesbiennes ou hétérosexuels. Elles se joignent ainsi à l'initiative «l'amour l'emporte» lancé par des prêtres, diacres et volontaires:

«Nous élevons notre voix et disons: nous continuerons à soutenir ceux qui s'engagent dans une vie commune et à bénir leur union.»

La campagne, critiquée par l'assemblée des évêques, doit se poursuivre sur plusieurs jours. Elle concerne aussi les personnes divorcées, qui ne peuvent plus voir une nouvelle union bénie par un prêtre. 2600 prêtres ont signé la pétition pour cette réforme.