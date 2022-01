Vidéo: watson

Je veux devenir Belge, leur nouveau passeport est vraiment génial

La Belgique a dévoilé son nouveau passeport et celui-ci mettra à l'honneur les Schtroumpfs, Lucky Luke, Tintin, Spirou et beaucoup d'autres personnages de BD. Autant dire qu'on veut le même!

Vous allez être jaloux. En tout cas moi, je le suis. Au point d'hésiter à devenir Belge. Je dois bien avoir une grand-tante par alliance qui pourrait me permettre de rejoindre la patrie du Manneken Pis. Car non content d'avoir pour monument emblématique un minuscule bonhomme exhibitionniste qui urine, les Belges ont désormais le passeport le plus cool du monde.

Tintin, Blake & Mortimer, les Schtroumpfs, Natacha, le Marsupilami, Bob et Bobette, Boule et Bill, Lucky Luke, Spirou et Fantasio, Largo Winch, voici les personnages qui orneront les pages du nouveau document d'identité national dès le 7 février prochain. Vous l'aurez compris, les autorités ont choisi de mettre en valeur un de leurs symboles nationaux: la bande dessinée.

Les Belges sont très contents de leur coup et ils le disent:



«On a choisi un design qui représente bien notre pays, ses arts et sa culture avec une touche de talent, d’expertise, d’humilité et d’humour» Sophie Wilmès, ministre des affaires étrangères

Un passeport «jeune, moderne et artistique» Dominique Bulcke, Chef de la Direction «documents de voyage et identité»

Des personnages cachés dans une vidéo

Mais ce n'est pas tout. Car en plus d'être joli, le sésame est également deux fois plus sécurisé que le précédent. Et ce, grâce à des éléments de BD cachés tout au long du passeport et qui ne se révéleront que grâce à un détecteur spécial, comme le montre la vidéo ci-dessous.

Un Tintin astronaute est notamment camouflé derrière la photo et le nom de la personne. De quoi faire plaisir aux douaniers du monde entier. Et nous rendre encore plus jaloux!

Alors, le passeport belge, il vous plaît? Trop bien, on devrait faire pareil chez nous avec Titeuf et Yakari. C'est une blague belge? Je m'en fiche, je n'ai qu'une carte d'identité.