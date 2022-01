A ceux qui pensaient que «30» introduirait une nouvelle femme, plus forte, plus saine, plus humble. Détrompez-vous. Adele reste Adele. Comprenez: une pleurnicharde. Image: keystone

Humeur

5 faits qui prouvent qu'Adele est insupportable

C'est officiel! Adele est chiante. Lundi, son entourage, exaspéré par la diva britannique, l'a confirmé. Critique en cinq points de la personnalité la plus agaçante de l'industrie musicale.

Exit la timide jeune femme de 20 ans qui tentait de se cacher derrière son micro, à Londres, en chantant «Hometown Glory» (2008). 300 nominations musicales et 15 Grammy Awards plus tard, Adele, 33 ans, ne s'est jamais aussi bien portée.

Au désarroi de son entourage qui a avoué, lundi 24 janvier, devoir se soumettre à de nouveaux jolis caprices de star, allant de pair avec une personnalité scientifiquement cauchemardesque. Petit condensé de ce qu'on peut lui reprocher.

Narcissique des temps modernes

Le 9 octobre 2021, la déesse de la déprime a ressuscité d'entre les morts pour nous délivrer «Easy on Me». Le titre qui amorce sa nouvelle vie de femme divorcée, assumée et en bonne santé, après une carrière construite sur l'auto-flagellation et les jérémiades post-ruptures. Pour remercier ses fans de l'avoir attendue si longtemps, la diva des temps modernes leur a présenté, en plein direct Instagram, un aperçu audio de ce tout dernier bébé. Et c'est là que le malaise est entré en scène.

Pour se délecter de l'extrait, plus de 100 000 personnes ont dû se taper la tronche d'Adele... en train d'écouter du Adele. Tantôt le regard au loin, tantôt les paupières fermées, comme lorsque la merveilleuse voix d'un interprète nous prend tellement aux tripes que l'on ressent le besoin de faire le vide autour de soi. Sauf que cet interprète, bah, c'est elle-même. Avions-nous vraiment besoin de voir une célébrité s'auto-kiffer à ce point? Spoiler: non.

Si vous êtes aussi fan d'Adele que des malaises. 👇 Vidéo: watson

Fausse bonne copine

Dès le lendemain de cette gênante écoute de soi, plus un seul jour ne s'est écoulé sans devoir se coltiner du Adele dans tous les médias, en vue de la promotion de son album à venir: «30» (Oui, encore un nombre, comme les précédents, mais j'ai pas le temps d'argumenter sur cette autre ineptie).

Son plus gros coup marketing? Le 17 novembre. Une date symbolique pour un couple venu voir l'artiste britannique à son concert spécial retransmis sur une chaîne ultra populaire de la télévision américaine. Le cœur sur la main, Adele a tout stoppé afin de laisser place à une demande en mariage «surprise». Une fois le fameux «oui» formulé, la star a dédié aux futurs mariés sa chanson «Make You Feel My Love» (2008). Hollywood, bonjour.

Vous avez six minutes à perdre? 👇 Vidéo: watson

Mais que l'on ne se méprenne pas. Adele, ce n'est pas seulement l'une des plus grandes voix de la musique internationale qui, entre deux concerts, officie en tant que témoin de mariage. Adele, c'est aussi cette bonne copine qui prend le temps d'appeler ses disciples dont elle possède évidemment le numéro. Notamment afin de s'excuser d'avoir reporté une tournée de concerts en plein Covid comme ce 24 janvier avec un dénommé «@dominic_crisonino».

On imagine qu'elle a réitéré cette action si naturelle avec ses 49 autres millions d'abonnés Vidéo: watson

Révolutionnaire en pantoufles

Parmi les plus grandes crises mondiales du 21e siècle, Adele a choisi son combat. Celui qui marquerait de son empreinte l'histoire de sa vie et de celles de milliards d'autres êtres humains. Ce mal qu'elle a osé prendre par les cojoñes, c'est Spotify. Vous ne saviez pas qu'il y avait un problème avec la plateforme de streaming? Heureusement que la super-héroïne du Royaume-Uni est sortie de sa cage dorée pour nous sauver d'une infâme option de l'appli.

Estimant que sa dernière œuvre n'était pas appréciable autrement qu'écoutée dans un ordre que la déesse avait établi, l'artiste a tout simplement demandé à l'un des services de streaming les plus importants de l'industrie de supprimer la lecture aléatoire. Aussitôt demandé, aussitôt modifié. Spotify a accepté de mettre à jour son système dans les mois qui suivraient.

En fait, Adele, c'est cette copine au restau qui refait toujours toute la carte proposée. Même quand elle va au Mcdo', c'est pour prendre une salade césar «sans sauce s'il vous plaît», parce qu'elle est au régime. Elle est chiante. Tout le monde sait qu'elle est chiante. Même ELLE sait qu'elle est chiante. Mais parce qu'elle a de la thune et que sa notoriété peut servir, on ne lui dit rien.

Chialeuse généralisée

A ceux qui pensaient que «30» introduirait une nouvelle femme, plus forte, plus saine, plus humble. Détrompez-vous. Adele reste Adele. Comprenez: une pleurnicharde. Elle l'a à nouveau prouvé en ce début d'année, lorsque sa série de concerts en résidence à Las Vegas a dû être reportée.

Face à l'interruption de son show, la chanteuse aurait pu faire un message écrit, très sobre, à l'instar de nombreux autres artistes avant elle durant cette pandémie. Mais rappelez-vous, Adele aime qu'on l'entende. Adele aime qu'on la voie. (Authenticité oblige). Et personne n'annule un live de la célébrité. Même pas un virus. L'occasion était donc parfaite pour se donner à nouveau en spectacle (et en larmes) devant sa webcam. On vous laisse apprécier.

Sortez les mouchoirs. Vidéo: watson

Martyre de pacotille

Quelle surprise. Au lendemain de l'acting dramatique de la prêtresse de la déprime, on apprend que les concerts de Las Vegas n'auraient pas été annulés à cause du Covid. La cause serait uniquement le comportement exécrable de la star. Manifestement, son équipe ne la supporte plus.

Certains d'entre eux ont rapporté aux médias britanniques que la diva ne tolérait aucun stress. Des caprices de star qui engendreraient des situations de crises insupportables pour le staff. Lequel a confié vivre un «cauchemar absolu».

On peut tout reprocher à Adele, mais aucunement sa hargne inépuisable à vouloir accéder aux rangs des plus grandes insupportables cantatrices pop de ce monde. En quelques mois, la timide native de Tottenham a réussi à détrôner la pire de toutes: Mariah Carey. Congrats dude!