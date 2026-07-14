Un incendie dans une tour fait six morts en plein centre de Bruxelles

Bruxelles en deuil après un incendie meurtrier sur un chantier. Image: imago

Un violent incendie survenu mardi matin dans une tour en rénovation au cœur de Bruxelles a coûté la vie à six ouvriers. Les victimes, piégées alors que plus de 200 personnes travaillaient sur le chantier, n’ont pas pu être secourues. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du drame.

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Six personnes sont mortes mardi à Bruxelles dans un incendie qui s'est déclaré dans une tour de logements en rénovation, ont indiqué les autorités locales. Plus de 200 ouvriers y travaillaient. Plusieurs ouvriers se sont retrouvés piégés dans un ascenseur au moment où le sinistre, dont l'origine est encore indéterminée, se propageait via une cage d'ascenseur du bâtiment, la tour Oxy, en plein centre-ville.

Au total «on a retrouvé six corps sans vie», a indiqué en début de soirée à l'AFP un porte-parole du bourgmestre de Bruxelles Philippe Close.

Chantier et travaux «déclarés»

Plus tôt dans l'après-midi, l'Auditorat du travail, chargé de l'enquête, avait fait état de la découverte de deux corps, mais souligné que six ouvriers au total étaient portés disparus. Les six corps retrouvés doivent encore être identifiés, et les familles informées. Un médecin légiste a été dépêché sur place.



«Les recherches dans le bâtiment se poursuivent, mais a priori il n'y aurait plus d'autre victime» Le porte-parole du bourgmestre

«On va vérifier le deuxième ascenseur, on espère qu'il n'y a personne», a précisé Valentina Marocchi, porte-parole de l'Auditorat du travail, la section du Ministère public chargée de veiller au respect du droit du travail.

Outre un expert incendie, l'inspection du bien-être au travail va être sollicitée pour vérifier la conformité du chantier et les conditions d'emploi. Mais «le chantier était déclaré, les travaux aussi», selon Valentina Marocchi.



Les pompiers ont été appelés mardi peu avant 08h00 pour un feu s'étant déclaré au 2e étage de la tour Oxy, dans le secteur piétonnier du centre de Bruxelles. L'incendie s'est propagé au 1er étage ainsi qu'au deuxième sous-sol par le biais d'au moins une cage d'ascenseur, selon un porte-parole des pompiers joint par l'AFP. Deux personnes grièvement brûlées ont été transportées à l'hôpital dans la matinée.

Un plan d'urgence a été déployé et les pompiers sont parvenus à circonscrire assez rapidement l'incendie dans les étages, d'après la même source. Mais ensuite la protection civile a dû être appelée en renfort pour l'opération de recherches dans l'ascenseur, très difficilement accessible.

Le ministre belge de l'Intérieur Bernard Quintin s'est dit «horrifié» par le drame. «Mes pensées émues vont aux victimes, à leurs proches et à celles et ceux qui sont encore dans l'attente», a-t-il écrit dans l'après-midi sur le réseau X.

Le roi Philippe et le Premier ministre Bart De Wever se sont rendus sur place en fin d'après-midi. (mbr/ats)