Les incendies en Californie dégagent des particules dangereuses.

Les féroces incendies menacent aussi ceux qui sont loin des flammes

Les particules fines dégagées par les feux à Los Angeles peuvent parcourir de «longues distances» et provoquer de graves problèmes de santé dans la population. Une chercheuse californienne met en garde.

La ville de Los Angeles et ses alentours sont actuellement ravagés par de féroces incendies. L'ampleur du sinistre est telle que de nombreux secteurs ont pris des allures de «zones de guerre», avec des bâtiments détruits par dizaines.

Plusieurs morts et blessés sont pour l'heure à déplorer. Et les flammes présentent encore bien des dangers.

Selon Anne Rimoin, professeure d’épidémiologie à l’Université de Californie (UCLA), les particules dégagées dans les incendies, couplés aux vents violents, altèrent grandement la qualité de l'air et peuvent provoquer de graves complications sanitaires au sein de la population. Elle détaille ce danger pour CNN.

«Ces particules fines peuvent parcourir de longues distances. Elles pénètrent profondément dans les poumons et peuvent poser de vrais problèmes. Elles peuvent même perturber la circulation sanguine»

Une récente étude publiée dans la revue scientifique Nature Communications explique en effet que la chaleur intense des incendies de forêt peut transformer les métaux présents naturellement dans le sol en particules cancérigènes en suspension dans l’air.

D'après Anne Rimoin, les personnes atteintes d'une maladie chronique, les jeunes ainsi que les femmes enceintes sont particulièrement menacés. La chercheuse recommande aux concernés de rester à l’intérieur, en gardant fenêtres et portes fermées, et d’utiliser des climatiseurs ainsi que des filtres à air lorsque cela est possible.

Si sortir est impératif, elle conseille vivement le port d'un masque N95.

Air «irrespirable»

Selon IQAir, spécialiste suisse de l'air et de la pollution atmosphérique, la qualité de l'air dans les zones proches des incendies est en effet définie comme «dangereuse».

Et pour certains, les précautions conseillées ne semblent malheureusement pas suffisantes. À KSNV, un père de famille explique ainsi avoir fui la région tant la qualité de l'air était irrespirable.

«On ne pouvait plus respirer. On avait activé tous les filtres dans la maison, les filtres HEPA, et rien ne semblait fonctionner»

Avec 13 membres de sa famille, il s'est donc réfugié chez des proches à Las Vegas en attendant que les incendies ne s'apaisent. (jzs)