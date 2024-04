Ce que l'on sait de la metformine la «pilule miracle» contre le cancer

Autrefois développée comme médicament contre le diabète, la metformine est censée protéger contre le cancer. Deux experts se sont penchés de plus près sur cette pilule prétendument miraculeuse.

Prof. Dr. Volker Limmroth, Dr. Gerd Wirtz / t-online

Le vieillissement fait peur à beaucoup de gens. Le médicament metformine devrait bientôt faire disparaître ce problème. Il est considéré comme un moyen de freiner ou de ralentir notre processus de vieillissement. Qu'en est-il de cette pilule miracle? Le professeur Volker Limmroth, médecin-chef de la clinique de neurologie et de médecine palliative de Cologne-Merheim, et le docteur Gerd Wirtz, neurophysiologiste, nous éclairent.

Qu'est-ce que la metformine?

La metformine existe déjà depuis la fin des années 1960 et a été développée à l'origine comme médicament contre le diabète (diabète sucré de type 2). Elle réduit la glycémie et inhibe la formation de glucose dans le foie. Ainsi, non seulement moins de sucre produit par le corps passe dans le sang, mais la sécrétion d'insuline est également inhibée. La croissance cellulaire est ainsi freinée et, avec elle, l'apparition de tumeurs pouvant éventuellement provoquer un cancer.

L'effet de la metformine sur la croissance cellulaire a été découvert par hasard. Dans le cadre d'une étude commune de l'Université de Californie et de l'Université de Stanford, l'organe central du système immunitaire, appelé thymus, a été examiné. Il est très actif jusqu'à l'âge de 20 à 25 ans et élimine les mauvaises cellules immunitaires.

A propos des experts Le professeur Volker Limmroth est médecin-chef, neurologue, neuroscientifique et expert en longevité. Depuis 2006, il est médecin-chef de la clinique de neurologie et de médecine palliative de Cologne-Merheim. Il est spécialiste de la sclérose en plaques, des douleurs chroniques ainsi que de la maladie de Parkinson et a présidé pendant plus de dix ans la commission des médicaments des cliniques de la ville de Cologne.



Gerd Wirtz est neurophysiologiste, animateur médical et expert en santé numérique. Avec le professeur Thomas Kurscheid et le professeur Volker Limmroth, il répond à vos questions sur une vie meilleure et plus longue dans le podcast «Gesund & Gesund».



Les dix hommes âgés de 52 à 65 ans qui ont participé à l'étude ont reçu cinq hormones, vitamines et médicaments différents – dont la metformine – sur une période d'un an. Il s'est avéré qu'à la fin de la période d'étude, la partie active du thymus avait de nouveau augmenté de taille. En outre, d'autres facteurs améliorant la résistance de l'organisme aux maladies cancéreuses avaient évolué positivement. Les participants ont également déclaré qu'ils se sentaient plus dynamiques et qu'ils avaient moins de cheveux gris.

Au vu de ces résultats surprenants, d'autres études sont actuellement menées sur le médicament afin de savoir s'il est vraiment le remède miracle espéré. Des chercheurs américains, financés par des fonds privés à hauteur de 75 millions de dollars, suivent actuellement 3000 personnes âgées de 65 à 79 ans pendant six ans et observent les changements physiques induits par la metformine.

Qui ne devrait pas prendre de metformine?

Alors que la metformine est déjà un médicament de labellisé lifestyle aux Etats-Unis, où elle est utilisée par de nombreuses personnes pour perdre du poids. Autrement dit, elle est utilisée pour améliorer la qualité de vie, plutôt que pour traiter une maladie spécifique.

Le produit est soumis à prescription en Europe, de sorte que l'on ne peut l'obtenir qu'après un examen médical approfondi. De manière générale, les gens souffrant d'insuffisance rénale, de maladies cardiaques ou hépatiques devraient s'abstenir d'en prendre.

Existe-t-il des alternatives?

Cette «pilule miracle» n'est donc pas la panacée. Rappelons que pour ceux qui veulent rester jeune, il existe des méthodes bien plus naturelles pour maintenir son corps en bonne santé, dont voici quelques-unes bien connues:

Faire suffisamment d'exercice, idéalement 10 000 pas par jour.

Faites du sport régulièrement pour ne pas risquer de dépasser votre poids corporel idéal. Le surpoids entraîne un taux d'insuline élevé qui endommage les vaisseaux sanguins et vous fait vieillir plus rapidement.

Penser à une alimentation saine et équilibrée, c'est-à-dire : manger beaucoup de fruits et de légumes, suffisamment de fibres et de vitamines et peu de graisses animales.

Évitez de fumer et ne consommez de l'alcool qu'avec modération.

En suivant ces méthodes, on pose une bonne base pour rester en bonne santé à un âge avancé. Et ce, sans avoir recours à de nouveaux «produits miracles».

